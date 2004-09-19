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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۳۵

با هدف حضور فعال در جريان مبارزه با تروريسم:

لوتلگرام: فرانسه يك مظنون به القاعده را بازجويي مي كند

منابع قضايي پاريس اعلام كردند كه فرانسه در راستاي رسيدگي اين كشور به حوادث 11 سپتامبر و شركت در مبارزه عليه تروريسم، يكي از جنگجويان اسلامي مظنون به شركت در حملات 11 سپتامبر را تحت بازجويي رسمي قرار مي دهد.

به گزارش خبرگزاري مهر وبه نقل ازروزنامه فرانسوي لوتلگرام، اين درحالي است كه چهارمظنون ديگر بدون بازجويي آزاد مي شوند.

آژانس اطلاعات داخلي فرانسه چهار تن از اين افراد را درشهر آلزاس فرانسه و يك تن را در پاريس دستگير كرد. دستگيري اين افراد كه به دستور"ژان لويي بروژير"صورت گرفته بود، ازتلاش هاي فرانسه براي مبارزه عليه تروريسم به شمارمي آيد.

طبق قوانين فرانسه بازجويي رسمي از متهمين محاكمه آنان در دادگاه را تسريع مي كند.

متهم رديف اول شخصي با نام مهدي اهل كشور مغرب است كه در فرودگاه پاريس دستگيرشد. گفته مي شود وي با "هامبورگ سل" يكي از ستاد هاي حمايت كنندگان هواپيما ربايان در جريان حوادث 11 سپتامبر در ارتباط نزديك بوده است. درباره علت آزادي چهار مظنون ديگر دولت فرانسه اخباري را فاش نكرده است.

کد مطلب 113389

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