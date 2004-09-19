لوتلگرام: فرانسه يك مظنون به القاعده را بازجويي مي كند

منابع قضايي پاريس اعلام كردند كه فرانسه در راستاي رسيدگي اين كشور به حوادث 11 سپتامبر و شركت در مبارزه عليه تروريسم، يكي از جنگجويان اسلامي مظنون به شركت در حملات 11 سپتامبر را تحت بازجويي رسمي قرار مي دهد.