اسماعیل کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد از بازگشایی نمایشگاه ویژه مدارس در نیمه دوم ماه رمضان خبر داد و اظهار داشت: از 12 تا 23 شهریورماه امسال نمایشگاه پاییزه به مناسبت بازگشایی مدارس با ارائه کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب بازگشایی میشود.
وی افزود: اصلیترین شاخص ارزیابی نمایشگاههای پاییزه کیفیت است، به طوری که افزایش جنبههای کیفی نمایشگاههای برگزار شده در سالهای گذشته موجب افزایش اعتماد مردم به بازار شده است.
کاویانی با بیان اینکه نمایشگاههای فروش پاییزه به عنوان الگویی برای تنظیم بازار کالاها برگزار میشود، گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاهها تامین مایحتاج عمومی مردم نیست بلکه این امر به منظور ایجاد و افزایش فضای امن و آرامش بخشی به بازار کالاها است.
رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تاثیرگذاری تفاوت قیمت 10 تا 15 درصدی قیمت کالاها در این نمایشگاهها و بازار بر روی قیمت کالاها در واحدهای صنفی افزود: در این نمایشگاهها کالاها با حداقل سود و با قیمت تمام شده عرضه میشود.
وی ایجاد نظم در عرضه کالا و تعدیل بازار در ایام پر تقاضا از جمله ابتدای پاییز را از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه برشمرد و بیان داشت: برگزاری این نمایشگاهها اعتماد و احترام متقابل بین مردم و اصناف را افزایش میدهد.
کاویانی ادامه داد: پوشاک، آجیل و خشکبار، کفش و کیف، خوار و بار، لوازم خانگی و لوازم التحریر از دیگر اقلامی است که در این نمایشگاه با نرخ مصوب و دولتی به مردم عرضه میشوند.
رئیس سازمان بازرگانی چهارمحال و بختیاری به انجام اقدامات کنترلی و نظارتهای لازم روی کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: در برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالای پاییزه سال جاری تلاش شده سطح نمایشگاه از لحاظ کیفی و کمی بالاتر از سالهای گذشته باشد.
وی بر لزوم ایجاد فضای معنوی در بین اصناف و بازاریان استان تأکید کرد و گفت: برگزاری جلسات مذهبی، نشستهای تخصصی در مساجد، اهتمام به برگزاری نماز جماعات و شرکت در فریضه عبادی سیاسی نماز جمعه از دیگر اقدامات در این رابطه است.
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