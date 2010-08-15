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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۴

برنامه هفته سوم لیگ فوتسال اعلام شد

برنامه هفته سوم لیگ فوتسال اعلام شد

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برنامه هفته سوم رقابتهای لیگ برتر را اعلام کرد که بر این اساس تیم های صنایع گیتی پسند اصفهان و منصوری قرچک صدرنشینان لیگ فوتسال در شهرهای قم و شیراز به میدان می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برترفوتسال درحالی برگزارخواهد شد که تیم علم و ادب سایپا مشهد با قرعه استراحت رو به رو است. برنامه این دیدارها به شرح زیر است.

پنج شنبه 28/5/89
لبنیات ارژن شیراز- شهید منصوری قرچک (سالن شهید ابوالفتحی شیراز)
آرش بتن قزوین - فیروزصفه اصفهان (سالن شهید بابایی قزوین)
جمعه 29/5/89
کیش ایر قم - صنایع گیتی پسند اصفهان (سالن شهید حیدریان قم)
شرکت ملی و حفاری ایران- گسترش فولاد تبریز سالن نفت اهواز)
دبیری تبریز- پرسپولیس تهران (سالن علوم پزشکی تبریز)
فولاد ماهان سپاهان- راه ساری (سالن پیروزی اصفهان)
کلیه دیدارها راس ساعت 22:30 برگزار خواهد شد.

در پایان هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال تیم های صنایع گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک با 4 امتیاز در رده های اول و دوم جدول قرار دارند . تیم علم و ادب سایپا نیز با 3 امتیاز در مکان سوم قراردارد.
کد مطلب 1133910

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