برنامه هفته سوم لیگ فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم رقابتهای لیگ برترفوتسال درحالی برگزارخواهد شد که تیم علم و ادب سایپا مشهد با قرعه استراحت رو به رو است. برنامه این دیدارها به شرح زیر است.

پنج شنبه 28/5/89

لبنیات ارژن شیراز- شهید منصوری قرچک (سالن شهید ابوالفتحی شیراز)

آرش بتن قزوین - فیروزصفه اصفهان (سالن شهید بابایی قزوین)

جمعه 29/5/89

کیش ایر قم - صنایع گیتی پسند اصفهان (سالن شهید حیدریان قم)

شرکت ملی و حفاری ایران- گسترش فولاد تبریز سالن نفت اهواز)

دبیری تبریز- پرسپولیس تهران (سالن علوم پزشکی تبریز)

فولاد ماهان سپاهان- راه ساری (سالن پیروزی اصفهان)

کلیه دیدارها راس ساعت 22:30 برگزار خواهد شد.



در پایان هفته دوم رقابتهای لیگ برتر فوتسال تیم های صنایع گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک با 4 امتیاز در رده های اول و دوم جدول قرار دارند . تیم علم و ادب سایپا نیز با 3 امتیاز در مکان سوم قراردارد.