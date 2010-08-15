13 میلیارد ریال جهت خرید گندم به کشاورزان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، اسماعیل عباس علیزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه از آغاز فصل خرید تضمینی گندم تا کنون 436 هزار تن گندم در آذربایجان غربی خریدار شده، افزود: از آغاز خرید تضمینی گندم تا به حال یک میلیارد و 330 میلیون تومان به کشاورزان پرداخت شده است .

وی با اشاره به اینکه امسال پیش بینی می شود600 هزار تن گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خریداری شود، بیان داشت: گندم کاران شهرستان نقده باتحویل 50 هزار تن گندم رتبه نخست را به خود اختصاص داده اند .

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: تا کنون 32 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط کارخانجات آرد سازی، 145 هزار تن توسط 105 مرکز خرید تعاون روستائی و 259 هزار تن نیز توسط مراکز خرید شرکت غله خریداری شده است.

عباس علیزاده در خصوص ظرفیت سیلوهای فعال در آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ظرفیت سیلوهای استان 600 هزار تن بوده که از این مقدار 120 هزار تن در سال جاری به بهره برداری رسیده است.

