به گزارش خبرگاری مهر، بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در جمع بررسان اداره‌کل امور کتاب ضمن اعلام مطلب فوق افزود:‌ از انتقاد هم نباید واهمه داشت. تضارب آرا و ارتقای افکار عمومی مستلزم انتقاد از خود است. نگاه بدبینانه و نگاه خوش‌بینانه هر دو راه به‌سوی افراط و تفریط خواهد بود.

وی افزود: رصد و دیده‌بانی از فضای نشر بدون توجه به کاستی‌ها میسر نیست. باید انتقادها را شنید، پیشنهادها را پذیرفت و بهترین راهکارها و سخن‌ها را انتخاب کرد.

بهمن دری اضافه کرد: نظارت دقیق بر ثبت و ضبط کتب، سرعت در صدور مجوز، تسریع و حذف موانع اداری در پاسخگویی به ناشران و مؤلفان، مطالبه معاونت از اداره‌کل امور کتاب است که باید در یکی دو ماه آینده به طور ملموسی این مهم رخ دهد.

درّی گفت: ما اشکال ساختاری تشکیلات اداره‌کل امور کتاب را در تعیین تکلیف کتاب برطرف خواهیم کرد و در صدور مجوزها تسریع توام با دقت خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد که در یک روند و بازده زمانی چند ماهه دیگر اثری به‌عنوان بلاتکلیف در حوزه کتاب نداشته باشیم.

وی افزود: از ناشران و پدیدآورندگان هم می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنند و آثار همسو با اهداف انقلاب اسلامی را راهی اداره‌کل امور کتاب کنند و کمک کنند بنیه نشر بطور جدی تقویت شود.