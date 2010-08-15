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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد:

جنبه مچ‌گیری در ممیزی کتاب نباید وجود داشته باشد

جنبه مچ‌گیری در ممیزی کتاب نباید وجود داشته باشد

بهمن دری گفت: قطعاً اداره‌کتاب معاونت امور فرهنگی باید با نگاه واقع‌بینانه محتوای کتاب‌ها را بررسی کند و جنبه مچ‌گیری نباید در مخیله بررسان وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگاری مهر، بهمن درّی معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در جمع بررسان اداره‌کل امور کتاب ضمن اعلام مطلب فوق افزود:‌ از انتقاد هم نباید واهمه داشت. تضارب آرا و ارتقای افکار عمومی مستلزم انتقاد از خود است. نگاه بدبینانه و نگاه خوش‌بینانه هر دو راه به‌سوی افراط و تفریط خواهد بود.

وی افزود: رصد و دیده‌بانی از فضای نشر بدون توجه به کاستی‌ها میسر نیست. باید انتقادها را شنید، پیشنهادها را پذیرفت و بهترین راهکارها و سخن‌ها را انتخاب کرد.

بهمن دری اضافه کرد: نظارت دقیق بر ثبت و ضبط کتب، سرعت در صدور مجوز، تسریع و حذف موانع اداری در پاسخگویی به ناشران و مؤلفان، مطالبه معاونت از اداره‌کل امور کتاب است که باید در یکی دو ماه آینده به طور ملموسی این مهم رخ دهد.

درّی گفت: ما اشکال ساختاری تشکیلات اداره‌کل امور کتاب را در تعیین تکلیف کتاب برطرف خواهیم کرد و در صدور مجوزها تسریع توام با دقت خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد که در یک روند و بازده زمانی چند ماهه دیگر اثری به‌عنوان بلاتکلیف در حوزه کتاب نداشته باشیم.

وی افزود: از ناشران و پدیدآورندگان هم می‌خواهیم از این فرصت استفاده کنند و آثار همسو با اهداف انقلاب اسلامی را راهی اداره‌کل امور کتاب کنند و کمک کنند بنیه نشر بطور جدی تقویت شود.

کد مطلب 1133921

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