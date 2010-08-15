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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

سجادپور در گفتگو با مهر:

آثار قدیمی کیارستمی مشکلی برای اکران ندارند

آثار قدیمی کیارستمی مشکلی برای اکران ندارند

مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش آثار قدیمی کیارستمی را بلامانع دانست.

علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: نامه ای را در همین ارتباط داشتیم که امروز مورد بررسی قرار می گیرد. پیش از این نیز فیلمهای آقای کیارستمی برای نمایش در ایران مشکلی نداشتند اما وی در این ارتباط اقدامی نکرد به همین دلیل فکر نمی کنم مشکلی برای این موضوع باشد.

وی درباره مجوز فیلمهای شاخص دهه 60 و 70 در طرح اکران ماه رمضان افزود: مجوز نمایش فیلمها دو ساله است. این آثاری که قرار است در این طرح نیز به نمایش در آیند مربوط به دهه گذشته است. اما چون این فیلمها به صورت تک سانس به نمایش در می آیند تنها با یک برگه ساده مجوز آنها تمدید می شود.

پیش از این علم الهدی مدیر پردیس سینمایی ملت از نمایش آثار کیارستمی در این طرح خبر داده بود.

کد مطلب 1133932

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