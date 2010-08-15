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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۰۶

ربیعی خبر داد:

ورود 6 واگن جدید مترو تا مهرماه / افزایش 15 درصدی جابجایی مسافران

ورود 6 واگن جدید مترو تا مهرماه / افزایش 15 درصدی جابجایی مسافران

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه با بیان اینکه پیش بینی می شود در مهرماه به رکورد جابه جایی دو میلیون نفر با مترو برسیم گفت: با حمایتهای شهرداری تهران مقرر شده که تا مهرماه 6 قطار جدید برای خطوط داخلی مترو و 14 لوکومتیو و 21 واگن دو طبقه برای خط تهران - کرج وارد ناوگان شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر ربیعی با بیان این مطلب اظهار کرد: در صورت ورود 6 قطار جدید به خطوط داخلی مترو در مهرماه می توانیم سرویس دهی کامل به ایستگاههای جدید توسعه شمالی خط یک داشته باشیم و سرفاصله حرکت قطارها در ایستگاه نیز مانند سایر ایستگاهها باشد.

وی ادامه داد: همچنین با ورود واگنهای جدید مترو این امکان فراهم می شود که از ایستگاههای توسعه شرقی خط دو بهره برداری کامل کرده و همچنین در ایستگاههای آماده بهره برداری خط یک از میدان شهدا تا کلاهدوز به شهروندان خدمات رسانی کنیم.

ربیعی عنوان کرد: با ورود واگنهای جدید به خطوط داخلی مترو پیش بینی می شود حدود 10 تا 15 درصد به تعداد مسافران و میزان جابه جایی این خطوط افزوده شود.

وی ادامه داد: در خط تهران - کرج نیز در صورتی که با حمایت شهرداری تهران و بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته 14 لوکومتیو و 21 واگن 2 طبقه وارد ناوگان شود می توانیم میزان مسافران را 25 درصد افزایش دهیم که با احتساب افزایش سالانه مسافران مترو در مهرماه پیش بینی می شود میزان جابه جایی های مترو در مهرماه روزانه به 2 میلیون نفر در روز برسد و رکورد جدیدی در مترو تهران از نظر جابه جاییها به ثبت برسد.

ربیعی تاکید کرد: با ورود واگنها و لوکومتیو های خط 5 ضمن کاهش سرفاصله قطارها به 10 دقیقه، امکان بهره برداری از ایستگا محمد شهر کرج و ایستگاه استادیوم آزادی به صورت تمام وقت و کامل فراهم می شود که خود این ایستگاهها نیز جاذب بسیاری از سفرها می شوند.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: همچنین در این خط با ورود واگنها و لوکومتیو های جدید می توانیم تعداد قطارهایی را که به صورت اکسپرس حرکت می کنند افزایش داده و در تمام روز از این قطارها، که در ایستگاههای مهم توقف دارند و زمان سفرشان 15 دقیقه کمتر است استفاده کنیم تا خدمات رسانی مناسبی به همه مسافران انجام شود.

کد مطلب 1133934

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