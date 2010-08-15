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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۳۹

مسئول رسانه ای تیم ملی فوتبال:

مربیان تیم ملی تنها در مصاحبه های رسمی شرکت می‌کنند

مربیان تیم ملی تنها در مصاحبه های رسمی شرکت می‌کنند

مدیر امور رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد از این پس سرمربی و سایر اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده درتوضیح این تصمیم گفت: این کار در درجه اول به دلیل حفظ شان و احترام نمایندگان محترم رسانه های گروهی که منافع ملی و موفقیت تیم ملی در رقابتهای پیش رو را از هرمسئله دیگری مهم تر می شمرند و سپس به جهت حفظ آرامش و تمرکزکادر فنی تیم ملی بر وظیفه و مسئولیت اصلی شان که همانا تلاش برای ساختن تیمی پرقدرت برای حضور درجام ملتهای آسیا است، صورت می گیرد.

وی اضافه کرد: بدیهی است همانگونه که پیش ازاین نیز توسط رئیس فدراسیون فوتبال اعلام شده، کلیه خبرهای مربوط به تیم های ملی و هماهنگی بمنظورانجام مصاحبه های اختصاصی با کادر فنی و بازیکنان (درصورت ضرورت) تنها ازطریق "مدیا آفیسر"ها (مسئولان رسانه ای) انجام خواهد شد.

کد مطلب 1133937

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