به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده درتوضیح این تصمیم گفت: این کار در درجه اول به دلیل حفظ شان و احترام نمایندگان محترم رسانه های گروهی که منافع ملی و موفقیت تیم ملی در رقابتهای پیش رو را از هرمسئله دیگری مهم تر می شمرند و سپس به جهت حفظ آرامش و تمرکزکادر فنی تیم ملی بر وظیفه و مسئولیت اصلی شان که همانا تلاش برای ساختن تیمی پرقدرت برای حضور درجام ملتهای آسیا است، صورت می گیرد.



وی اضافه کرد: بدیهی است همانگونه که پیش ازاین نیز توسط رئیس فدراسیون فوتبال اعلام شده، کلیه خبرهای مربوط به تیم های ملی و هماهنگی بمنظورانجام مصاحبه های اختصاصی با کادر فنی و بازیکنان (درصورت ضرورت) تنها ازطریق "مدیا آفیسر"ها (مسئولان رسانه ای) انجام خواهد شد.