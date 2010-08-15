به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده درتوضیح این تصمیم گفت: این کار در درجه اول به دلیل حفظ شان و احترام نمایندگان محترم رسانه های گروهی که منافع ملی و موفقیت تیم ملی در رقابتهای پیش رو را از هرمسئله دیگری مهم تر می شمرند و سپس به جهت حفظ آرامش و تمرکزکادر فنی تیم ملی بر وظیفه و مسئولیت اصلی شان که همانا تلاش برای ساختن تیمی پرقدرت برای حضور درجام ملتهای آسیا است، صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: بدیهی است همانگونه که پیش ازاین نیز توسط رئیس فدراسیون فوتبال اعلام شده، کلیه خبرهای مربوط به تیم های ملی و هماهنگی بمنظورانجام مصاحبه های اختصاصی با کادر فنی و بازیکنان (درصورت ضرورت) تنها ازطریق "مدیا آفیسر"ها (مسئولان رسانه ای) انجام خواهد شد.
مسئول رسانه ای تیم ملی فوتبال:
مربیان تیم ملی تنها در مصاحبه های رسمی شرکت میکنند
مدیر امور رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران اعلام کرد از این پس سرمربی و سایر اعضای کادر فنی تیم ملی تنها در مصاحبه های مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی شرکت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو والی زاده درتوضیح این تصمیم گفت: این کار در درجه اول به دلیل حفظ شان و احترام نمایندگان محترم رسانه های گروهی که منافع ملی و موفقیت تیم ملی در رقابتهای پیش رو را از هرمسئله دیگری مهم تر می شمرند و سپس به جهت حفظ آرامش و تمرکزکادر فنی تیم ملی بر وظیفه و مسئولیت اصلی شان که همانا تلاش برای ساختن تیمی پرقدرت برای حضور درجام ملتهای آسیا است، صورت می گیرد.
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