مراسم غبارويي و عطر افشاني گلزار شهيدان سراسر كشور برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، روابط عمومي و امور بين الملل بنياد شهيد و امور ايثارگران با صدور اطلاعيه اي ، ضمن گراميداشت حماسه ايثار و فداكاري رزمندگان غيور هشت سال دفاع مقدس از مردم مومن و شهيد پرور به ويژه خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران دعوت كرد تا در اين مراسم معنوي كه در روز پنجشنبه دوم مهر ماه از ساعت 15 در گلزار شهداي بهشت زهرا (س) تهران ( سالن دعاي ندبه) و همزمان در گلزارهاي شهداي سراسر كشور برگزار مي گردد، حضوري با شكوه و معنوي داشته باشند.