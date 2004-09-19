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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۳۳

با پيام مقام معظم رهبري

مراسم غبارويي و عطر افشاني گلزار شهيدان سراسر كشور برگزار مي شود

در سومين روز از هفته دفاع مقدس ، ( روز شهادت و جانبازي ) ، مراسم غبار روبي و عطرافشاني گلزار شهيدان سراسر كشور با پيام مقام معظم رهبري برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر ، روابط عمومي و امور بين الملل بنياد شهيد و امور ايثارگران با صدور اطلاعيه اي ، ضمن گراميداشت حماسه ايثار و فداكاري رزمندگان غيور هشت سال دفاع مقدس از مردم مومن و شهيد پرور به ويژه خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران دعوت كرد تا در اين مراسم معنوي كه در روز پنجشنبه دوم مهر ماه از ساعت 15 در گلزار شهداي بهشت زهرا (س) تهران ( سالن دعاي ندبه) و همزمان در گلزارهاي شهداي سراسر كشور برگزار مي گردد، حضوري با شكوه و معنوي داشته باشند.

کد مطلب 113398

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