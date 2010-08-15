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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

توزیع 12 هزار جلد قرآن و ادعیه در ایلام

توزیع 12 هزار جلد قرآن و ادعیه در ایلام

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان ایلام از توزیع بیش از 12 هزار جلد قرآن و ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، حجت الاسلام حجت الله شریفی راد صبح یکشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از این تعداد دو هزار جلد کتاب قرآن کریم است که در بین مساجد، خانه های قرآن روستایی و موسسات مردمی قرآنی، توزیع شده است.

وی با بیان اینکه 10 هزار جلد دیگر از این کتاب ها، ادعیه ویژه ماه مبارک رمضان است که به صورت کتابچه های جیبی در اختیار این مراکز قرآنی و مردم قرار گرفته است، افزود: محافل بزرگ انس با قرآن کریم در طول ماه مبارک رمضان با حضور دو نفر از قاریان کشور مصر در نقاط مختلف این استان برگزار می شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی ایلام با اشاره به برگزاری مراسمهای شب های قدر یادآور شد: با برنامه ریزی های صورت گرفته، در شب های قدر، آیین های مذهبی در کلیه مساجد، تکایا، حسینیه ها و بقاع متبرکه استان برگزار می شود.

 

کد مطلب 1133983

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