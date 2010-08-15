هادی نیزه باز در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص لوله گذاری انجام شده در بخش فاضلاب نیز اظهار داشت: در حال حاضر 145 کیلومتر در رشت و 107 کیلومتر در انزلی لوله گذاری شده است.

وی بر سال همت مضاعف کار مضاعف در خصوص پیش بینی 48 پکیج طی برنامه پنج ساله پروژه های بانک جهانی افزود: این پروژه ها شامل اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب شهرهای رشت و انزلی، ساخت مخازن و خطوط آبرسانی و شبکه جمع آوری فاضلابهای خانگی شهرهای رشت و انزلی و تصفیه خانه فاضلاب شرقی انزلی است.

مدیر واحد پشتیبانی فنی طرحهای بهره مند از وام بین المللی اعلام کرد: کل مبلغ سرمایه گذاری در شهرهای رشت و انزلی 237 میلیون دلار و کل مبلغی که از طریق بانک جهانی تأمین مالی می شود 6.148 میلیون دلار است.

وی پیشرفت فیزیکی مخازن رشت را 82 درصد و مخزن لاکان را 7.30 درصد اعلام کرد و یاد آورشد: با توجه به شروع عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضلاب انزلی و ایستگاه پمپاژ فاضلاب رشت 29 درصد عملیات ساخت ایستگاه پمپاژ و همچنین 780 متر لوله گذاری در این ایستگاه پمپاژ انجام شده است.