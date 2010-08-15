اجرای نمایش "مویه کور " در گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تراژدی مویه کور اشارت دیگری به قصه بزرگ و ماندگار رستم و سهراب یادگار جاودان استاد سخن حکیم ابوالقاسم فردوسی دارد که همیشه تاریخ، زنده و زیبا و کاربردی خواهد ماند.

نمایش مویه کور به نویسندگی محمدرضا آریانفر و کارگردانی محمدرضا مولودی، شبها از ساعت 21 و 30 دقیقه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی به روی صحنه می رود.

در این نمایش علی یزدانی، فرزاد شیخ نظری، مهدی حکیمی، شیرین بوستانی، راحیل کریمی، ریحانه چوپانا، ابوالفضل کریمی، محمدرضا کریمی بازی می کنند.

رضا پورتراب زاده، زهرا کریمی، سام ارجونی، عارف رضائیان، ادریس ندری، علی ملک، راحله تامی حصاری، فریبا حجیدار، اکرم هرندی، فاطمه عزیزی و هادی صمدی نیز در این نمایش ایفای نقش می کنند.