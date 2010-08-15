بان کی مون خواستار کمک فوری جامعه جهانی به پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بان کی مون گفت: تمام جهان در این برهه حساس و آزمون سخت حامی پاکستان هستند.

وی از جامعه جهانی خواست تا در ارسال کمک ها به مردم پاکستان سرعت عمل به خرج دهند.

دبیرکل سازمان ملل متحد که امروز با یک هواپیمای جت نیروی هوایی پاکستان وارد پایگاه هوایی چاکالا در این کشور شد قرار است با رهبران این کشور از جمله آصف علی زرداری رئیس جمهوری و یوسف رضا گیلانی نخست وزیر ملاقات و از مناطق سیل زده این کشور نیز بازدید داشته باشد.

وی گفت: من در وهله نخست این هفته نتایج سفرم را به مجمع عمومی سازمان ملل گزارش و تلاش خواهم کرد تا تمامی کمک ها و امکانات را برای کمک به پاکستان بسیج کنم و بگویم که در این برهه حساس تمامی جهان در پشت این کشور و مردم آن قرار دارند.

سیل در پاکستان که چند روزی است بر اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه ها و باران های فصلی شروع شده تا کنون دست کم 20 میلیون نفر را بی خانمان کرده است.