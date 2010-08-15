تکمیل مجتمع فرهنگی سرابله ایلام 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

خلیل الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: عملیات ساخت این مجتمع از سال 81 در این شهرستان آغاز و تاکنون نیز ادامه یافته است.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح 13 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: تکمیل این طرح به 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان چرداول پیشرفت کلی طرح را 95 و محوطه سازی آن را 20 درصد عنوان و گفت: امید است مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی سرابله در هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد.
الیاسی همچنین از اختصاص چهار میلیارد 200 میلون ریال اعتبار از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی این شهرستان در سال جاری برای تکمیل این مجتمع خبر داد.
وی با اشاره به اینکه این مجتمع شامل بخش های مختلف از جمله سالن آمفی تئاتر، کلاس های نقاشی، خطاطی، خوشنویسی و اتاق های اداری است، خاطر نشان کرد: با بهره داری از این طرح، بخشی از مشکلات بخش فرهنگ و هنر این شهرستان رفع شود.
شهرستان شیروان چرداول با مساحت دو هزار و 236 کیلومتر و جمعیت 82 هزار نفر در شمال شرقی استان ایلام که 11.9درصد مساحت استان را شامل می شود واقع شده و مرکز این شهرستان شهر سرابله است.
این شهرستان از شمال به استان کرمانشاه ، از شرق به استان لرستان و از غرب و جنوب به شهرستان ایلام محدود است. فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 35 کیلومتر مربع است. این شهرستان دارای تعداد چهار مرکز شهری (آسمان آباد، سرابله، توحید و لومار) ، سه بخش (مرکزی ، شیروان و هلیلان) و 231 روستاست.
از نظر قدمت تاریخی دارای آثار باستانی فراوانی است از آنجمله شهر باستانی سیروان در بخش شیروان و قلعه سام مربوط به دوره ساسانی در روستای چم بور چرداول و همچنین پل تاریخی دوره ساسانی و بسیاری آثار دیگر از جمله کوههای قابل ذکر این شهرستان " لنه" و " چرمین" که در حد فاصل دو منطقه شیروان چرداول امتداد دارد، می توان اشاره کرد.
پل تاریخی بیژنوند یا بیجنوند، تپه های باستانی ( دوآوان) در نزدیکی سرابله، قلعه هره قلوس در روستای موشکان، قلعه و دیوار دفاعی کوه خرمه، آثار متعدد در روستاهای زنجیره، شباب، آتشکده موشکان در نزدیکی شهر سرابله و … ازجمله آثار شاخص دیگر این شهرستان محسوب می شوند.
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