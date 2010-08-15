تکمیل مجتمع فرهنگی سرابله ایلام 10 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

خلیل الیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام گفت: عملیات ساخت این مجتمع از سال 81 در این شهرستان آغاز و تاکنون نیز ادامه یافته است .



وی با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح 13 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، افزود: تکمیل این طرح به 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد .



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شیروان چرداول پیشرفت کلی طرح را 95 و محوطه سازی آن را 20 درصد عنوان و گفت: امید است مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اسلامی سرابله در هفته دولت سال جاری به بهره برداری برسد .



الیاسی همچنین از اختصاص چهار میلیارد 200 میلون ریال اعتبار از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی این شهرستان در سال جاری برای تکمیل این مجتمع خبر داد .



وی با اشاره به اینکه این مجتمع شامل بخش های مختلف از جمله سالن آمفی تئاتر، کلاس های نقاشی، خطاطی، خوشنویسی و اتاق های اداری است، خاطر نشان کرد: با بهره داری از این طرح، بخشی از مشکلات بخش فرهنگ و هنر این شهرستان رفع شود .

شهرستان شیروان چرداول با مساحت دو هزار و 236 کیلومتر و جمعیت 82 هزار نفر در شمال شرقی استان ایلام که 11.9درصد مساحت استان را شامل می شود واقع شده و مرکز این شهرستان شهر سرابله است.

این شهرستان از شمال به استان کرمانشاه ، از شرق به استان لرستان و از غرب و جنوب به شهرستان ایلام محدود است. فاصله مرکز شهرستان تا مرکز استان 35 کیلومتر مربع است. این شهرستان دارای تعداد چهار مرکز شهری (آسمان آباد، سرابله، توحید و لومار) ، سه بخش (مرکزی ، شیروان و هلیلان) و 231 روستاست .

از نظر قدمت تاریخی دارای آثار باستانی فراوانی است از آنجمله شهر باستانی سیروان در بخش شیروان و قلعه سام مربوط به دوره ساسانی در روستای چم بور چرداول و همچنین پل تاریخی دوره ساسانی و بسیاری آثار دیگر از جمله کوههای قابل ذکر این شهرستان " لنه" و " چرمین" که در حد فاصل دو منطقه شیروان چرداول امتداد دارد، می توان اشاره کرد.