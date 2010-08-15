کاناپولوی ایران به دنبال ارتقای جهانی است

خسرو ابراهیمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: آخرین مرحله از اردوی قایقرانان کاناپولو هفته آخر مرداد ماه در تهران برگزار می‌شود که در پایان تیم زنان و مردان ایران راهی یک مسابقه تدارکاتی در "بولونیا" ایتالیا شده و از آنجا راهی رقابت‌های قهرمانی جهان در میلان ایتالیا خواهند شد.

وی افزود: دختران ما به همراه پسران جوان ایران در رده اول آسیا و مردان بزرگسال عنوان سوم آسیا را یدک می‌کشند. تمام تلاش ما در این دو سال بر این بوده تا کاناپولوی ایران بتواند در میادین جهانی ارتقا یابد و امیدواریم تا دختران ما که قهرمان بلامنازع آسیا هستند بتوانند از رتبه نهم جهان ارتقا یابند.

رئیس کمیته کاناپولوی فدراسیون قایقرانی، ادامه داد: قایقرانان ما بعد از این رقابت ها خود را برای مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2011 در تهران (اردیبهشت ماه سال 1390) آماده می کنند. امیدوارم با توجه به اینکه فدراسیون قایقرانی پیش از این برگزار کننده مسابقات مختلفی در آسیا بوده بتواند میزبان خوبی برای رقابت های کاناپولو آسیا هم باشد.

وی به ارتقای تجهیزات کاناپولو در کشور اشاره کرد و گفت: کمیته کاناپولو تمام توان خود را برای بهبود موقعیت فعلی در کشور به کار گرفته است به طوریکه سال گذشته با تزریق 200 فروند قایق جدید به استان‌ها و تیم‌های مختلف زمینه را برای استقبال بی‌نظیر تیم‌ها در لیگ‌های کشور فراهم کرده است.

ابراهیمی‌نیا با اشاره به قرعه کشی رقابت‌های لیگ کاناپولو و شروع این مسابقات بعد از ماه مبارک رمضان، تصریح کرد: برای اولین بار شاهد حضور 40 تیم از سراسر کشور در بخش لیگ‌های برتر، دسته یک بانوان و مردان بودیم.

رقابت‌های کاناپولو قهرمانی جهان از 14 شهریور ماه در میلان ایتالیا برگزار می‌شود که تیم‌های ایران در بخش‌های بانوان رده سنی بزرگسالان و مردان در دو رده سنی جوانان و بزرگسال در این مسابقات شرکت می‌کنند.