بوستان خبرنگار در قزوین افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، در ضیافت شام و تجلیل از مقام وجایگاه خبرنگار که با حضور بیش از 80 نفر از خبرنگاران، سردبیران و مدیران مسئول نشریات استانی رئیس واعضای شورای اسلامی شهر، رئیس خانه مطبوعات کشور وبرخی از مدیران شهرداری در سرای سعدالسلطنه قزوین برگزار شد، نام گذاری بوستانی در ضلع شمالی کانال آب رسانی به نام «خبرنگار» و تخصیص مکانی برای هم اندیشی و برقراری تعامل سازنده میان خبرنگاران و مدیریت شهری در محل سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین اعلام شد و در دستور کار قرارگرفت.

در ابتدای این مراسم که شب گذشته به میزبانی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری قزوین برگزارشد، سعید وزیری نژاد، مدیر عامل این سازمان ضمن خوشامدگویی به خبرنگاران و اصحاب رسانه، بیان صادقانه و شفاف اطلاعات و گزارش ها که در خصوص مدیریت شهری رخ می دهد و نیز تربیت نسل های آینده و آشنایی آنان با این مفاهیم را به عنوان مهم ترین درخواست شهرداری از خبرنگاران مطرح کرد.

وزیری نژاد افزود: شکل گیری جامعه ایمن، زیبا و با طراوت به همراه انسانهای فرهیخته و آشنا با مهارت های شهروندی را نیازمند همکاری خبرنگاران است.

در ادامه این مراسم مسعود نصرتی، شهردار قزوین روز خبرنگار را روز تکریم اندیشه، اطلاع رسانی صادقانه و روشنگری دانست و افزود: خبرنگاران در جامعه وظیفه سنگینی به عهده دارند و جامعه سالم، با نشاط و امن در گرو حضور مناسب

و شجاعانه آنان است.

وی خبرنگاران را چشم و گوش مردم و مسئولان دانست که گاهی در کنار هم و گاهی در مقابل هم بوده و بی توقع در لحظه های سخت حضور پیدا کرده و با روشنگری و اطلاع رسانی امنیت را به جامعه می بخشند.

شهردار قزوین آشناکردن شهروندان با حقوق شهروندی را کاری بسیار پیچیده و دشوار و وظیفه ی خبرنگار متعهد و متخصص دانست و افزود: در سرفصل مدیریت شهری متخصص بودن خبرنگار بسیار ارزشمند است، خبرنگاری قابلیت نقد موضوعات شهر را دارد که به موضوع آشنا شده و دیدگاه تخصصی داشته باشد.

وی گفت: خبرنگاران باید در کنار مدیریت شهری قرارگیرند که برای این منظور اقدامات لازم صورت گرفته است و هر دو گروه یکدیگر را در کنار هم پذیرفته اند و از آنجائی که مدیریت شهری به طور مستقیم با شهروندان در ارتباط بوده و درآمد

خود را از طریق شهروندان کسب می کند، نقش خبرنگار بسیار پررنگ و اثرگذارخواهد بود.

نصرتی با اشاره به پروژه های در حال احداث در سطح شهر قزوین افزود: هم اکنون به نظر می رسد اطلاع رسانی درستی از این پروژه ها صورت نگرفته به همین خاطر شهرداری نیازمند همکاری ویژه خبرنگاران برای آشنایی بیشتر شهروندان با

پروژه هاست.

شهردار قزوین در بخش دیگری از سخنانش گفت: با مقایسه ای که صورت گرفته اصحاب رسانه شهر قزوین نسبت به سایر شهرها از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار بوده و همراهی و ارتباط بیشتری میان این قشر و مدیران شهری برقراراست، به همین خاطر شهرداری خواهان شکل گیری روند نقد و تحلیل صحیح و تخصصی از سوی مطبوعات و پاسخگویی متقابل است.

نصرتی درپایان بر وظیفه سنگین خبرنگار و شیوه درست اطلاع رسانی تأکید کرده و خواستار تحلیل بیشتر خبرنگاران در خصوص چشم انداز شهر قزوین که در قالب شهری تاریخی، فرهنگی با جاذبه های توریستی تعریف شده است، شد.

علی علیمحمدی رییس خانه مطبوعات استان قزوین نیز در این مراسم با قدردانی از برنامه شهرداری در جهت تکریم جایگاه خبرنگاران خواستار نامگذاری یکی از بوستان ها و معابر به نام خبرنگار از سوی شهرداری و تعیین مکان مناسبی برای

استقرا ر دفتر خانه مطبوعات استان شد که شهردارقزوین نیز در پاسخ به سخنان وی از نام گذاری بوستان شمال کانال آبرسانی به نام خبرنگار خبرداد.

علیمحمدی هم چنین با تاکید بر لزوم روابط و تعامل سازنده میان شهرداری و خبرنگاران ،گفت: تعامل صرف شهرداری با خبرنگاران کافی نیست، سایر معاونت ها و سازمان های شهرداری نیز باید نسبت به این امر توجه بیشتری نشان دهند.

در پایان این مراسم از روزنامه نگاران پیشکسوت شهر قزوین از جمله حسن شکیب زاده، علی علیمحمدی وغلام حسین مجابی تقدیر ویژه به عمل آمد. هم چنین به خبرنگاران سایر نشریات وخبرگزاری هابا اهدای تندیس روز خبرنگار و بسته فرهنگی شامل 14 جلد از جدیدترین کتب روزنامه نگاری قدردانی شد.

سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری نیز طی نامه ای به مدیران مسئول نشریات نسبت به ثبت نام 10 تن از خبرنگاران هر نشریه یا خبرگزاری در کتابخانه های تحت پوشش شهرداری و استفاده از دوره های آموزشی ترم های پاییز و زمستان

اعلام آمادگی کرد.