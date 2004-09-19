سرطان پوست شايع ترين نوع سرطان هاي بدن است

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر يحيي دولتي در آستانه هفتمين كنگره بين المللي درماتولوژي و در جمع خبرنگاران در مركز آموزش بيماري هاي پوست و جذام دانشگاه علوم پزشكي تهران گفت: در مرحله نخست ظاهر افراد و شخصيت آنها با پوست شناخته مي شود و به استثناي عوامل ظاهري، اعمال خيلي مهمي از جمله برقراري ايمني كل بدن از طريق سلول هاي ايمني در بدن و غدد لنفافي، حفظ ساير اعضا به طور فيزيكي، نخستين خط دفاعي انسان در برابر ضربات و تنظيم حرارت بدن از طريق تعرق به عهده پوست است.

ديبر اجرايي اين كنگره نيز گفت: در اين كنگره كه با همكاري انجمن متخصصين پوست ايران برگزار مي شود بيش از 100 نفر از 19 كشور جهان از جمله كشورهاي آمريكا، انگلستان، آلمان، هلند، فرانسه، كويت ،عراق، ليبي، امارات متحده عربي، عربستان سعودي، پاكستان، اندونزي، تايلند، مصر، ايتاليا، تركيه و هندوستان شركت خواهند كرد و تعداد 15 درصد از مقالات ارسالي به علت محدوديت پذيرفته شده است.

دكتر حسين طباطبايي ادامه داد: در اوايل انقلاب 15 هزار و 500 مورد بيمار جذامي در كشور ثبت شد كه بر اساس طرح سازمان بهداشت جهاني و طرح كشوري كه با همكاري معاونت بهداشتي وزارت بهداشت و درمان صورت گرفت تا سال 2000 اين بيماري در كشور كنترل شد و در حال حاضر ايران از جمله كشورهايي است كه توانسته به مرز ريشه كني اين بيماري برسد.

بر اساس اين گزارش هفتمين كنگره بين المللي درماتولوژي هشتم تا 11 مهر ماه در سالن اجلاس سران اسلامي برگزار مي شود و سه كارگاه آموزشي ليزرهاي پوستي، زيبايي و جراحي پوست و پاتولوژي پوست نيز در حاشيه برگزاري كنگره تشكيل مي شد.