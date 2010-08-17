به گزارش خبرگزاری مهر، توافقی وجود دارد که بر اساس آن به دلیل احساس درد در حیوانات، ما نباید آنها را بی‏جهت آزار دهیم. با این حال اما برخی از تئوریهای اخلاقی حتی پا را فراتر از این می‏گذارند و می‏گویند حیوانات حق مصونیت از آسیب و یا کشته شدن دارند.

اگرچه این دیدگاه بر این نکته تأکید می‏کند که چه کارهایی نباید در مورد حیوانات انجام گیرد، اما از سوی دیگر ما نیز با این پرسش مواجهیم که چه زمانی باید و چه زمانی نباید - به عنوان مثال - به حیوانات گرسنه و نیازمند کمک، یاری رسانیم. آیا ما باید به بچه گربه ولگرد و گرسنه غذا بدهیم؟ در چنینی مواردی اگر پاسخ مثبت باشد، آنگاه به نظر می‏رسد که ما باید فکری هم برای تغذیه حیوانات وحشی در زمستان بکنیم.

در این کتاب جنجالی، کلر پالمر، نظریه مورد ادعای خود را با توجه به بحث کمک به حیوانات طرح می‏کند و زمینه و بافت، تاریخ و ارتباط انسان و حیوان را به عنوان عوامل مهم اخلاقی در بحث از اخلاق انضمامی حیوانات مورد بحث قرار می‏دهد.

به زعم وی اگر حیوانات به طور مستقل در طبیعت زندگی کنند، سرنوشت آنها به لحاظ اخلاقی هیج ارتباطی به ما نخواهد داشت. با این حال اگر انسان سبب وابستگی حیوانات به خود یا موجب نابودی زیستگاههای آنها شود، آنگاه ممکن است برخی مسئولیتهای اخلاقی برای کمک به آنها داشته باشد.

چنین استدلالهایی در موقعیتهای انسانی آشنا به نظر می‏رسند. به عنوان مثال ما بر این باوریم که والدین، تعهدات و وظایف مشخصی در قبال فرزندان خود دارند. پالمر اما چنین مواردی را در ارتباط با حیوانات وحشی، حیوانات اهلی و حیوانات موزی شهری، با رویکردی اخلاقی مورد بررسی قرار می‏دهد.