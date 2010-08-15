مظفر: فیفا به تیم دختران ایران اجازه بازی داد/ حاضر نبودیم خواست فیفا را بپذیریم

مظفر در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، در مورد آخرین وضعیت تیم ایران برای حضور در دیدار با گینه‌نو گفت: طبق نظر نماینده فیفا مشکل تیم ایران برای این دیدار حل شد و تیم بانوان مجوز حضور در این بازی را کسب کرد.

وی ادامه داد: این مساله خارج از دست ما بود زیرا فیفا روی این اتفاقات نظارت می‌کند و نمی‌توان روی حرف آنها حرف زد اما ما برای دفاع از ارزش‌های اعتقادی و اسلامی حاضر نبودیم خواسته فیفا را بپذیریم و با لباس مورد تائید آنها بازی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال دختران‌نوجوان ایران اضافه کرد: فیفا به کلاه‌های جدید ما که تفاوتی با کلا‌ه قبلی نداشت و تنها از پارچه‌های نرم‌تر برای دوخت آن استفاده شده بود، ایراد گرفت که با مذاکرات مسئولان این مشکل حل شد.

مظفر در پایان گفت: شرایط روحی - روانی بازیکنان بسیار عالی است و آنها برای پیروزی مقابل گینه‌نو کاملا آماده هستند. امیدوارم با پیروزی در این دیدار شانس‌مان را برای صعود به جمع 4 تیم برتر این مسابقات هموار کرده و با کسب افتخاری بزرگ در این رقابت‌ها، شروع بسیار خوبی را برای فوتبال بانوان در عرصه بازی‌های بین المللی داشته باشیم.

تیم فوتبال دختران ایران که روز پنج شنبه در نخستین دیدار برابر ترکیه 4 بر 2 شکست خورد، عصر امروز یکشنبه به مصاف تیم گینه نو می رود.