مذاکره گازی با عراق برای امضای قرارداد 7 ساله/ صادرات گاز به اروپا افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی درباره آخرین وضعیت صادرات گاز طبیعی با بیان اینکه از ابتدای سالجاری میزان صادرات گاز طبیعی بیش از 50 درصد افزایش یافته است، گفت: باید تلاش کنیم تا پایان سند چشم انداز ، سهم ایران را در زمینه تجارت جهانی گاز به 10 درصد افزایش یابد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تاکید بر اینکه با ایجاد زیرساختهایی همچون افزایش خطوط انتقال گاز در 2 سال گذشته رشد چشمگیری در زمینه صادرات گاز به وجود آمده است، تصریح کرد: سال گذشته بالغ بر 44 درصد در صادرات گاز افزایش یافته است.

به گفته این مسئول گازی هم اکنون پاکستان درخواست افزایش سقف واردات گاز از 21.5 میلیون متر مکعب به 30 میلیون متر مکعب در روز پس از اجرایی شدن صادرات گاز به این کشور را ارائه کرده است.

کشکولی با بیان اینکه ایران می تواند منبع مطمئنی برای تامین گاز مورد نیاز اروپا نیز باشد، تبیین کرد: ساخت خط ششم سراسری از عسلویه تا مرز بازرگان بستری مناسب برای صادرات گاز به اروپا از طریق خاک ترکیه است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز با اشاره به امضای تفاهم نامه هایی در زمینه صادرات گاز ایران با کشور عراق، افزود: محور مذاکرات دو کشور در قالب عقد قراردادی 5 تا 7 ساله بوده است که به موجب آن میزان صادرات گاز ایران به عراق بین 5 تا 10 میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید.

کشکولی همچنین به مذاکره با ترکمنستان به منظور افزایش سقف واردات گاز تا 20 میلیارد متر مکعب اشاره کرد و گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها راهکاری به منظور کاهش 20 تا 25 درصدی مصرف گاز بوده که منجر به افزایش ظرفیتهای صادراتی کشور خواهد شد.