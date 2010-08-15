دستگیری 321 نفر در نخستین روز طرح برخورد با حاملان سلاح سرد

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با اجرای طرحی که از روز گذشته ( شنبه ) در پایتخت به منظور شناسایی و دستگیری حاملان سلاح سرد آغاز شد، 321 نفر در تهران به جرم حمل سلاح سرد دستگیر شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر دستگیری این افراد 386 دستگاه موتورسیکلت، 708 قبضه قمه و شمشیر، 273 قبضه چاقوی غیرمتعارف، 9 دستگاه خودرو و دو قبضه سلاح کمری کشف و ضبط شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت عنوان کرد: این طرح در تهران بزرگ ادامه خواهد داشت تا بتوان با دستگیری و جمع آوری این افراد احساس امنیت و امنیت را برای مردم تهران به ارمغان آورد.

وی گفت: کلانتریهای محلات و پلیس 110 برای شناسایی و دستگیری سایر حاملان سلاحهای سرد به همکاری و گزارشات مردمی نیازمند هستند بر همین اساس از مردم درخواست می شود تا هرگونه مواردی را مبنی بر وجود اراذل و اوباش، کیف قاپ، سارق و .. به پلیس گزارش دهند.