۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۳۳

سرهنگ اسماعیلی به مهرخبرداد:

دستگیری 321 نفر در نخستین روز طرح برخورد با حاملان سلاح سرد

مسئول اطلاع رسانی پلیس پایتخت از دستگیری 321 حامل سلاح سرد در طول 24 ساعته گذشته در تهران خبر داد و گفت: پلیس برای شناسایی و دستگیری سایر متخلفان به همکاری مردم و گزارشهای آنان نیازمند است.

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با اجرای طرحی که از روز گذشته ( شنبه ) در پایتخت به منظور شناسایی و دستگیری حاملان سلاح سرد آغاز شد، 321 نفر در تهران به جرم حمل سلاح سرد دستگیر شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر دستگیری این افراد 386 دستگاه موتورسیکلت، 708 قبضه قمه و شمشیر، 273 قبضه چاقوی غیرمتعارف، 9 دستگاه خودرو و دو قبضه سلاح کمری کشف و ضبط شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس پایتخت عنوان کرد: این طرح در تهران بزرگ ادامه خواهد داشت تا بتوان با دستگیری و جمع آوری این افراد احساس امنیت و امنیت را برای مردم تهران به ارمغان آورد.

وی گفت: کلانتریهای محلات و پلیس 110 برای شناسایی و دستگیری سایر حاملان سلاحهای سرد به همکاری و گزارشات مردمی نیازمند هستند بر همین اساس از مردم درخواست می شود تا هرگونه مواردی را مبنی بر وجود اراذل و اوباش، کیف قاپ، سارق و .. به پلیس گزارش دهند. 

