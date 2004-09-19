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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۰۳

هفته نامه فرانسوي لو ژورنال دو ديمانش:

دولتمردان فرانسه محبوبيت خود نزد مردم را از دست داده اند

نظر سنجي كه در ماه جاري صورت گرفته است نشان مي دهد كه دولتمردان فرانسه محبوبيت خود نزد فرانسويان را به شدت از دست داده اند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" ،  مجله " لوژورنال دو ديمانش"  در شماره امروز خود نوشت طبق نظرسنجي كه اين مجله در ميان 1852 تن از فرانسويان انجام داده، مشخص شده است كه  محبوبيت ژاك شيراك در ميان مردم فرانسه در ماه سپتامبر سال جاري نسبت به ماه اوت 6 درصد كاهش يافته و به 43 درصد رسيده است.

همچنين طبق نظرسنجي مذكور ژان پير رافارن نخست وزير فرانسه نيز در ماه جاري جايگاه خود را در ميان مردم فرانسه از دست داده  است و فرانسوياني كه از وي حمايت مي كنند از 37 درصد در ماه اوت به 31 درصد رسيده اند.

نظرسنجي مذكور از 9 تا 17 سپتامبر 2004 در شهرهاي مختلف فرانسه انجام شده است.

کد مطلب 113408

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