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۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

برنامه‌های "خیمه سبز رمضان" قطر از امروز آغاز می‌شود

به عنوان بخشی از برنامه‌های دوحه به عنوان پایتخت فرهنگی جهان عرب "خیمه سبز رمضان" در مرکز دوستداران محیط زیست از امروز یکشنبه 24 مرداد فعالیتهای فرهنگی خود را آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قطر تریبون، خیمه سبز رمضان  فعالیتهای فرهنگی خود را با حضور چندن شاعر، نویسنده و متفکر از جوامع مختلف آغاز خواهند کرد.

آنها درباره آثار ادبی، شعر ، فرهنگ و هنر کشورهای متبوع خود به سخنرانی می پردازند.

براساس برنامه هفته اول رمضان فعالیتهای خیمه سبز به جوامع مصری، فلسطینی، سودانی و موریتانیایی در روزهای 15، 16، 18 و 19 آگوست ( 24 و 25 و 27 و 28 مرداد ماه) اختصاص خواهد یافت.

هفته دوم جوامع سوریه ای، تونسی و الجزیره ای برنامه های فرهنگی خود را ارائه می کنند و پس از آن دو روز به جوامع یمنی و موریتانیایی اختصاص می یابد.

مرکز دوستداران محیط زیست از سال 2002 به عنوان بخشی از فعالیتهای فرهنگ ماه رمضان این خیمه را برپا می کند.

برگزاری مجموعه سمینارهایی در هفته اول ماه مبارک رمضان با موضوعاتی چون محیط زیست، علم و فرهنگ از جمله برنامه های این خیمه است.
 

کد مطلب 1134092

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