تمامی بزرگراههای پایتخت به دوربینهای ثبت تخلفات مجهز می شوند

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بزرگراههای نیایش، امام علی(ع)، بابایی، صدر، تهران - کرج، شیخ فضل الله و حکیم به دوربینهای ثبت تخلفات مجهز هستند.

وی ادامه داد: طبق توافقات صورت گرفته با سازمان کنترل ترافیک تهران تا پایان سال جاری تمام بزرگراههای تهران به این دوربینها مجهز می شوند.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ عنوان کرد: از سال 87 که اولین بزرگراه تهران به دوربین ثبت تخلفات مجهز شد، میزان تصادفات در بزرگراهها کاهش یافته و انضباط ترافیکی نیز افزایش چشمگیری داشته است.

وی گفت: قبل از نصب دوربینهای ثبت تخلفات در بزرگراهها میانگین سرعت خودروها 170 تا 180 بود اما تجهیز این بزرگراهها به دوربین موجب شد تا یک نرم سرعتی در بزرگراهها ایجاد شود و میانگین سرعت خودروها به 130 تا 120 برسد.

سرهنگ اسماعیلی افزود: همچنین نصب دوربینهای ثبت تخلفات در بزرگراهها موجب کاهش آمار تخلفات و به دنبال آن کاهش 35 درصدی تصادفات و تلفات ناشی از آن شد.

وی اظهار کرد: در روزهای ابتدایی راه اندازی این سیستم در بزرگراهها بسیاری از رانندگان تصور می کردند که بسیاری از تخلفات از سوی این دوربینها ثبت نمی شود اما در حال حاصر میزان تخلفات و جریمه های صادر شده در بزرگراههای تهران بسیار کاهش یافته است.

رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به کارکردهای دیگر نصب دوربینهای ثبت تخلفات در بزرگراهها عنوان کرد: رعایت حقوق شهروندی یکی از مهمترین کارکردهای این دوربینها است زیرا در گذشته بسیاری از رانندگان ادعا می کردند که سرعتشان در حدی نبوده که پلیس آنان را جریمه کند بر همین اساس بسیاری از افراد جریمه ها را قبول نمی کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر با راه اندازی این دوربینها و کنترل مکانیزه تخلفات هم حقوق شهروندی رعایت می شود و هم به علت مستند شدن تخلفات افراد نمی توانند از زیر بار تخلفات مرتکب شده شانه خالی کنند.

سرهنگ اسماعیلی گفت: از دیگر کارکردهای نصب دوربینهای ثبت تخلفات در بزرگراههای تهران صیانت از پرسنل راهور بود زیرا در برخی از موارد حضور فیزیکی ماموران برای انجام وظیفه موجب ایجاد درگیری میان آنان و مردم می شد که نصب این دوربینها موجب افزایش صیانت پرسنل راهور تهران شد.