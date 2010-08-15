90 درصد پیمانکاران مسکن مهر گلستان بومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود پیش از ظهر یکشنبه در نشست این معاونت، بر پیگیری جهت توانمندسازی بیش از پیش شرکت های مشاور و پیمانکار بومی تاکید کرد.

وی اظهار داشت: سیاست استانداری بر توانمندسازی پیمانکاران و مشاوران بومی و ارتقا ظرفیت گلستان در جهت اجرای پروژه های بزرگ توسط نیروهای استانی است.

وی خاطرنشان کرد: در برخی پروژه ها مانند مسکن مهر که سرعت در اجرای پروژه اولویت اصلی است، باید از همه ظرفیتها چه بومی و چه غیر بومی استفاده تا در زمان مقرر به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنیم.



معاون عمرانی استانداری گلستان خاطرنشان کرد: از این رو پیگیری به جهت ارتقای رتبه شرکت های استان به رتبه های یک و دو از برنامه های معاونت عمرانی استانداری است.

دادبود گفت: تا مادامی که شرکتهای بومی با رتبه بالا در استان فعالیت نکنند برای اجرای پروژه های کلان که قانون گذار شرط رتبه بالا را برای حضور در مناقصه ضروری دانسته چاره ای به جز استفاده از دیگر پیمانکاران وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: توانمندسازی شرکتهای بومی سبب ایجاد اشتغال بیش از پیش در استان خواهد شد.