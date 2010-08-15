توپوگرافی دشوار عامل کندی اجرای طرح مسکن مهر در پردیس است

به گزارش خبرنگار مهر در پردیس،‌ علی نیکزاد ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از تصفیه خانه شهر جدید پردیس به خبرنگار مهر گفت: تصفیه خانه شهر جدید پردیس از هشت ماه گذشته تا کنون مراحل احداث و تکمیل خود را با روند رو به رشد مناسبی گذرانده است.

این مسئول ادامه داد: با تداوم این روند سامانه آبدهی مذکور توان آب رسانی به 450 هزار نفر از ساکنین مناطق پردیس، بومهن و رودهن را خواهد داشت و این میزان آب شرب پاسخگوی انفجار جمعیت مناطق یاد شده توسط طرح های مسکن در سالهای آتی خواهد بود.

وی پیرامون اعتبارات اختصاصی به این سامانه تامین کننده آب شهر پردیس خاطرنشان کرد: تا کنون اعتباراتی برای این طرح اختصاص داده شده اما برای اتمام تصفیه خانه پردیس اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان دیگر نیز تخصیص می یابد تا پایان سال 89 شاهد افتتاح و بهره بردار از این پروژه حیاتی باشیم.

توپوگرافی دشوار دلیل کندی طرح

نیکزاد در خصوص روند احداث طرحهای مسکن مهر پردیس نیز اظهار داشت: طرحهای مسکن مهر شهر جدید پردیس در دو فاز مجزا مراحل مختلف خود را پشت سر می گذرانند.

وزیر مسکن و شهرسازی بیان داشت: در فاز سه پردیس به دلیل وجود زمینی هموار و توپووگرافی مناسب جهت ساخت و ساز، پروژه های مسکن مهر با سرعت قابل قبول و زمان بندی خوبی در حال احداث است.

این مسئول با اشاره شرایط ویژه فاز 9 شهر جدید پردیس عنوان کرد: علاوه بر احداث خانه های طرح مسکن مهر در فاز سه، منطقه ای دیگر تحت عنوان فاز نه نیز برای اجرای این پروژه ملی در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اما زمینهای فاز نه پردیس با شرایطی ویژه نظیر شیبهایی تند و تپه ماهورهای متوالی مواجه است که این امر کمی سرعت کار را نسبت به فاز سه کاهش داده است.

سال 90 زمان اتمام کار ساخت 10 هزار واحد مسکونی مهر پردیس

علی نیکزاد پایان شهریور سال 90 را زمان اتمام کار ساخت 10 هزار واحد مسکونی مهر پردیس اعلام کرد و افزود: تا پایان شهریور ماه سال 1390 وعده های قبلی مبنی بر احداث 10 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مهر شهر جدید پردیس عملی خواهد شد.

وزیر مسکن و شهر سازی فاز نه پردیس را یکی از زیباترین طرحهای مسکن مهر کشور دانست و گفت: فاز نه پردیس با اتمام مراحل اجرایی و زیر بنایی خود در ردیف زیباترین طرحهای مسکن مهر کشور به لحاظ آب و هوایی و مناظر طبیعی قرار خواهد گرفت.

پردیس یکی از شهرهای جدید استان تهران است که در فاصله ۲۰ کیلومتری شمال شرقی پایتخت و در دامنه رشته کوههای البرز قرار گرفته و بر اساس آخرین آمار به دست آمده جمعیت این شهر 56 هزار نفر و بر طبق طرح جامع تا 400 هزار نفر را در خود پذیرا خواهد بود.