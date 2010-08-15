دوره آموزشی کارگردانی تئاتر بلندمدت در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرپرست معاونت هنری اداره کل ارشاد خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران تشکیل این کارگاه را اتفاق مهمی در عرصه تئاتر استان به ویژه تئاتر شهرستان ها برشمرد و افزود: این کارگاه آموزشی می تواند سرآغاز فصل دوباره ای در بسط و توسعه تئاتر استان به لحاظ کیفی و کمی باشد.

سید علی زمزم گفت: این کارگاه نمایشی که به صورت میان مدت (از طرح تا اجرا) به منظور گسترش فعالیتهای نمایشی است شامل دو مرحله است که در مرحله نخست کارگاه آموزشی تئوری توسط استاد محمد انصاری از 12 تا 19 مرداد ماه تدریس شد.

به گفته وی کارگاه عملی این دوره نیز از 20 مرداد ماه با حضور استاد ایوب آقاخانی نویسنده، کارگردان و مدرس تئاتر و سرپرست گروه تئاتر ( پوشه) و با حضور حدود 60هنرجو در بیرجند آغاز شده و تا پایان شهریور ماه سالجاری نیز ادامه خواهد داشت.

زمزم تصریح کرد: در این دوره آموزشی که از بیستم مرداد ماه هر روز در دو نوبت صبح و عصر برگزار می شود، در کنار مباحث تئوریک، نمایشنامه (رودکی، جادوگر واژگان سبز) با حضور بازیگران شهرستان بیرجند آماده اجرا خواهد شد.

سرپرست معاونت هنری فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی بیان داشت: ایوب آقاخانی که مدیر پروژه ملی چهارفصل تئاتر ایران نیز هست، در این دوره در تلاش است تا اجرایی فاخر برای یک شخصیت برجسته فرهنگی تاریخی کشور جهت اجرا در استان آماده کند.

شرکت در این کارگاه آموزشی که در محل مجتمع فرهنگی و هنری علامه فرزان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود، برای کلیه هنرمندان این عرصه آزاد است.