دفع سنتی فاضلاب مشکلات زیست محیطی فراوانی به گیلان تحمیل کرده است

ناصر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر به بحث آلودگی رودخانه های شهر رشت اشاره کرد و افزود: تا پیش از پیروزی انقلاب، دفع فاضلاب بصورت سپتینگ انجام می شد که بعد از انقلاب و با توجه به افزایش سطح آگاهی مردم، دفع فاضلاب بصورت فاضلاب سنتی و به سمت رودخانه های استان سوق یافت و سبب بروز مشکلات زیست محیطی فراوانی در استان شده است.

وی اظهارداشت: در حال حاضر هزار و 500 کیلومتر شبکه سنتی فاضلاب در کل استان موجود است که 700 کیلومتر از این شبکه ها شامل شهر رشت است.

مدیر عامل شرکت آبفای گیلان همچنین کوتاه کردن زمان انجام پروژههای در دست اقدام این شرکت را از اولویتهای کاری خود بیان کرد و یاد آور شد: با توجه به سیاست گذاریهای دولت، استفاده از منابعی نظیر بانک جهانی در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه شرکت آبفای گیلان با رایزنی های انجام شده، موفق به متقاعد کردن بانک جهانی در خصوص استفاده از تسهیلات برای دو شهر رشت و بندر انزلی شد.

وی در خصوص سئوالی مبنی بر جایگاه پروژه های بانک جهانی در سند چشم انداز پیشرفت شهر رشت خاطر نشان کرد: پروژههای در دست اجرای شرکت آبفا تا افق 1400، برای جمعیت یک میلیونی شهر رشت و جمعیت 300 هزار نفری بندر انزلی در نظر گرفته شده است.

امینی به بیان لزوم اجرای تصفیه خانه و خطوط انتقال فاضلاب اشاره کرد و یاد آورشد: بانک جهانی، اصلاح و توسعه آب آشامیدنی کل طرح مورد اجرای استان را تحت حمایت خود قرار داده است اما در خصوص بحث فاضلاب، بخشی از طرح مورد نظر در شهرهای رشت و بندر انزلی با تامین اعتبار از منابع ملی در حال انجام است.