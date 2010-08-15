اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قانونی که از سوی مجلس تصویب شده است باید توسط رئیس جمهور اجرا شود و اگر رئیس جمهور استدلالی در این زمینه دارد باید دلیل آورده و در این باره صحبت کند.

نماینده تهران با بیان اینکه بالاخره ته مذاکرات با رئیس جمهور بر سر این موارد به جایی می رسد، افزود: رئیس جمهوراگر بگوید مصوبات قانونی را اجرا می کند که موضوع تمام شده است و در صورتی که بگوید اجرا نمی کند بحث دیگری پیش می آید.

وی در پاسخ به این سئوال که در صورت اجرایی نشدن قانون چه موارد قانونی پیش می آید، گفت: استنکاف از عمل به قانون و تمرد از قانون، قوانین خاص خود را دارد که ما با رئیس جمهور به این بحث ها نمی رسیم.

بادامچیان در بیان اینکه برخی مصوبات از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است ، گفت: این اتفاق نیاز به بزرگنمایی ندارد چرا که چند قانون را رئیس جمهور ابلاغ نکرد و رئیس مجلس این کار را انجام داد.

وی همچنین با اشاره به سخنان رئیس جمهور درباره غیر قانونی خواندن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: رئیس جمهور نظر خود را گفته است و اعتقاد دارد که این قانون، قانون نیست و ما هم در پاسخ به رئیس جمهور نباید دعوا کنیم بلکه باید بگوییم رئیس جمهور محترم و مورد توجه همه ما ، این بحث ها که شما فرمودید که مصوبه قانونی نیست، اتفاقا قانون است.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام روند قانونی را طی کرده است و امروز قانون است، ادامه داد: رئیس جمهور اختیار این موضوع را ندارد که قانونی که تصویب شده بگوید قانون نیست. این سخنان در شان رئیس جمهور نیست و نتیجه مثبتی هم ندارد.

بادامچیان تاکید کرد: از رئیس جمهور می خواهیم که موضوعاتشان را مستند و با محبت بگویند.