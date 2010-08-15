به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 16 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی تذکری به رئیس جمهور خواستار برحذر داشتن و تذکر جدی به رئیس دفتر خود از طرح مسائل هنجارشکن در ابعاد دینی، فرهنگی و سیاسی و همچنین اعلام برائت از مواضع قبلی شدند.

مصباحی مقدم نماینده تهران ، قربانی نماینده قائنات، بنایی نماینده قم ، موسوی نماینده اردبیل ، فاطمی نماینده دشتستان ، حسینی دولت آبادی نماینده برخوار، موسوی لارگانی نماینده فلاورجان، سید علی حسینی نماینده نیشابور ، موسوی سرچشمه نماینده فیروزآباد، سید ناصر موسوی نماینده رامهرمز، میرخلیلی نماینده میناب، موحد نماینده بهبهان، ناصری نژاد نماینده شادگان، رضایی نماینده تربت حیدریه ، سبحانی‌نیا نماینده نیشابور، سعادت نماینده نجف‌آباد، تذکردهندگان به رئیس جمهور هستند.