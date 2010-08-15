ضد انقلاب از سخنان مشایی استقبال کرد / به اندازه کافی تذکر داده ایم

علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اظهارات اخیر مشایی در خصوص ارجحیت تبلیغ مکتب ایران بر مکتب اسلام و حمایت رئیس جمهور از این حرف او گفت: ملاک و قضاوت برای این صحبت ها واکنش های برون مرزی به سخنان رحیم مشایی است، چرا که در خارج از مرزهای کشور ضد انقلاب به صورت علنی از این سخنان استقبال و تعریف کردند.

وی با بیان اینکه بر اساس این واکنش های برون مرزی به راحتی می توان گفت این سخنان نمی تواند مطلوب باشد، افزود: مشایی که مسئولیت مهمی را در دولت عهده دارد باید به گونه ای سخن بگوید که مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد.

بروجردی در پاسخ به سوال که آیا مجلس در این زمینه اقدامی انجام خواهد داد، افزود: نمایندگان به شکل های مختلف اظهار نظر کرده اند و به اندازه کافی در این مورد سخن گفته شده است.