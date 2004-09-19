انفجار دربغداد/ حمله به چهار كاميون حامل مواد غذايي / درگيري در فلوجه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، پليس عراق در اين شهرك اعلام كرد : اين خودرو عصر روز گذشته منفجر شد و دراين حادثه سه تن زخمي شدند اما پليس مي گويد اين عمليات انتحاري نبوده است .

گفتني است افراد ناشناس اخيرا با استفاده ازخودروهاي بمب گذاري شده حملاتي را عليه دولت موقت عراق كه مورد حمايت آمريكا وهمپيمانانش است سازماندهي مي كنند.

خبرديگراينكه چهاركاميون تركيه حامل مواد غذايي امروز يكشنبه در پلي درشمال عراق هدف گلوله خمپاره قرار گرفت. شاهدان عيني گفتند: افراد ناشناس با گلوله خمپاره چهاركاميون حامل مواد غذايي نيروهاي آمريكايي را منهدم كردند. دراين حمله دو تن ازرانندگان اين كاميون ها زخمي شدند .

در زد وخورد نيروهاي آمريكايي با افراد ناشناس مسلح در دروازهاي شرقي فلوجه نيز دستكم يك عراقي كشته ودوتن ديگر نيز زخمي شدند.

ساكنان اين شهرگفتند:تانكهاي ارتش آمريكا يك انبار را دراين شهر هدف قرار دادند كه منجر به تخريب آن شد. سخنگوي نظاميان آمريكايي مدعي شده يك مخفيگاه گروه ابو مصعب الزرقاوي عضو برجسته گروه القاعده را در اين شهر مورد حمله قرار دادند.