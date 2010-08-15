آتش سوزی جنگل و مراتع "آبی بیگلو" اردبیل مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، علی اسلامی ظهر یکشنبه در ستاد مقابله با بحران استان و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این بحران با همکاری و مشارکت نیروهای آتش نشانی، هلال احمر، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و بسیج و با اختصاص تجهیزات لازم مهار شد.

وی صعب العبور بودن منطقه و تراکم درختان را مهمترین مانع در راستای تسریع عملیات اطفای حریق عنوان کرد و افزود: با این وجود، با ایجاد آتش برشهایی در مسیر، از پیشروی آن در جنگل جلوگیری و سپس اقدامات لازم برای خاموش کردن آن عملیاتی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان با بیان اینکه هنوز علت دقیق این حادثه مشخص نشده است، اضافه کرد: بزودی جلسه ای در خصوص علت آتش سوزی و جلب مشارکت بیشتر مردم برای مقابله با این معضل در فرمانداری نمین تشکیل خواهد شد.

وی همچنین از بیان برآورد دقیق خسارتهای ناشی از این آتش سوزی به دلیل مشخص نبودن خودداری کرد و ابراز داشت: در حال حاضر کارشناسان آتش نشانی و نیز این ستاد در حال برآورد دقیق میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی هستند.

برخی از کارشناسان آتش نشانی میزان خسارت به مراتع و جنگلهای "سوها" و "نیارق" شهر آبی بیگلو شهرستان نمین را که از دیروز آغاز شده بود، بالغ بر چهار هکتار برآورد کرده اند.

میزان دقیق خسارت به مراتع، جنگلها و تجهیزات موجود و نیز خسارتهای احتمالی جانی و مادی در این حادثه در خبرهای بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.