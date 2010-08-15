طرح ضیافت اندیشه دنباله رو برنامه ‌های شهیدان دستغیب و صدوقی است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا فلاح ‌زاده ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه طرح ملی ضیافت اندیشه اظهار داشت: قبل از انقلاب نیز علمای ارزشمندی همچون شهید صدوقی و شهید دستغیب طرحهایی همچون طرح ضیافت اندیشه را دنبال و از آن برای ارشاد جوانان قبل از انقلاب استفاده می ‌کردند.

وی افزود: اجرای این قبیل طرحها می‌ تواند گامی موثر در راستای ارتقا معنوی و اخلاقی جامعه به ویژه جوانان باشد.

استاندار یزد با تقدیر از طراحان و مجریان این طرح بر اهمیت این طرح در بالا بردن سطح آداب و اجرای احکام به ویژه ترویج اخلاق اسلامی تاکید کرد.

وی تاکید کرد: دانشجوی ایرانی باید بداند که پیامبر گرامی اسلام (ص) برای ترویج و اتمام مکارم اخلاق مبعوث شدند و در این طرح تلاش شده به این مهم پرداخته شود.

فلاح‌ زاده، تقویت مبانی فکری و فرهنگی دانشجویان مطابق با آموزه‌ های دینی، تلاش برای تحقق آرمان‌های امام خمینی (ره) و فرامین رهبر معظم انقلاب، ترویج فرهنگ مقاومت و صبر و تقویت روحیه دفاع از اصول و آرمان‌های اسلام و انقلاب را از اهدافی دانست که با اجرای این طرح دنبال می‌ شود.

استاندار یزد با تاکید بر ضرورت تقویت مبانی فکری جوانان بر اساس آموزه‌ های دینی، خاطرنشان کرد: دین اسلام تغذیه فکری سالم و جامعی برای جوانان فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: دشمن در شبیخون فرهنگی به دنبال ضربه زدن به دستاوردهای نظام و حمله به عمود اصلی نظام یعنی ولایت ‌فقیه است و پاشیدن بذرهای نفاق و نا امیدی بین جوانان را با هدف گمراه کردن جوانان دنبال می‌ کند.

فلاح‌ زاه ادامه داد: قبل از انقلاب، شاه به عنوان دست‌ نشانده دشمنان اسلام، تمام توان خود را به کار گرفت تا جوانان را از دین و ارزش‌های اسلامی جدا کند اما جوانان پاکدامن مسلمان راه و مسیر خود را انتخاب کردند.

وی اظهار امیدواری کرد که با توسعه چنین برنامه‌ هایی شاهد ارتقا معنوی هرچه بیشتر جوانان در جامعه اسلامی باشیم.

طرح ضیافت اندیشه به عنوان یک طرح ملی با حضور بیش از دو هزار نفر از جوانان استان یزد در سالن اجتماعات مرکز تربیت مربی شهید پاکنژاد یزد برگزار شد.