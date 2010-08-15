به گزارش خبرگزاری مهر، راههای همکاری ایران و پاکستان برای امداد رسانی به سیل‌زدگان پاکستانی در دفتر امور بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه محمد بخش عباسی سفیر پاکستان در ایران با برشمردن مشکلات ناشی از سیل عظیم در مناطق شمالی پاکستان از تمامی مسئولان وزارت بهداشت خواست در همه زمینه‌ها به کمک 20 میلیون آواره ناشی از این سیل که در معرض انواع بیماریها قرار دارند، بشتابند.

بنابراین گزارش در این جلسه دکتر محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت با اشاره به گستردگی سیل واقع شده در کشور پاکستان گفت: خوشبختانه دامنه سیل هنوز به استانهای جنوبی پاکستان همچون بلوچستان کشیده نشده است. ولی در صورت وقوع این حادثه که با توجه به قطع نشدن بارندگیها در این کشور محتمل خواهد بود، موضوع نفوذ بیماریها به ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در فهرست اعلام شده دارویی از سوی طرف پاکستانی برای ارسال آن از ایران به این کشور نواقصی وجود دارد که باید برطرف شود. به عنوان مثال جای فهرست داروهای بستری بیماران در این فهرست خالی است.

براساس این گزارش در ادامه این جلسه نماینده کمیته امداد با اشاره به برگزاری هرساله جشن رمضان در کشور، آمادگی سازمان متبوع خود را برای جمع‌آوری اعانات مردمی به سیل‌زدگان پاکستانی در قالب این برنامه اعلام کرد.

این گزارش حاکی است دکتر اسکندر نماینده معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت با اعلام اینکه هیچ کمبودی در زمینه داروهای درخواست شده از سوی طرف پاکستانی در کشور وجود ندارد، گفت: داروهای مورد نیاز اعلام شده را در اسرع وقت از طریق مجاری اعلام شده در این جلسه به طرف پاکستانی تحویل خواهیم داد.

در ادامه این جلسه دکتر محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت نیز با اشاره به تجربه امدادرسانی ایران در حادثه زیمبابوه گفت: تجربه اپیدمی وبا در زیمبابوه نشان داد که سازمان هلال احمر بیش از هر دستگاه دیگری قادر به امدادرسانی فوری است.

وی افزود: برای تجهیز بیمارستانهای منطقه سیل‌زده پاکستان می‌توانیم تیم متخصص اعزام کنیم. ولی برای امدادرسانی عمومی به بیماران بهتر است از همان پزشکان عمومی پاکستانی در منطقه کمک بگیریم.

در این جلسه علاوه بر ارسال کمکهای دارویی و اعزام متخصصان مختلف، احداث دو بیمارستان صحرایی در مناطق سیل‌زده پاکستان از جمله مصوبات این جلسه بود.

سیل چند روز اخیر در مناطق سند و پنجاب پاکستان اگرچه تلفات جانی کمی داشته ولی منجر به آوارگی 20 میلیون نفر از جمعیت این کشور شده که از جمله عواقب اولیه آن می‌تواند انتقال بیماریهای عفونی و کمک به همه ‌گیر شدن آن بین آوارگان باشد، که همین امر اقدام برای امداد رسانی بهداشتی و درمانی به آن منطقه را ضروری‌تر می‌کند.