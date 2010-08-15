15 هزار واحد مسکن روستایی در آذربایجان غربی بهسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی جودی ظهر یکشنبه در جریان بازدید از روند اجرای طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی ارومیه، با اشاره به اینکه سهم آذربایجان غربی برای شروع عملیات بهسازی خانه های روستایی جدید در سالجاری را 15 هزار واحد مسکونی دانست و افزود: این واحدها با پرداخت تسهیلات بانکی به مبلغ صد میلیون ریال نوسازی می شود.

وی آذربایجان غربی را یکی از استانهای پیشرو در زمینه بهسازی خانه های روستایی عنوان کرد و بیان داشت: بهره برداری از 37 هزار واحد مسکونی بهسازی شده در روستاهای این استان مطابق با استانداردهای ملی از بالا بودن سطح کیفی خدمات فنی ارائه شده در اجرای این طرح حکایت دارد.

نظارت هشت هزار ناظر فنی بر ساخت مسکن روستاهای کشور

مدیرکل بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در ادامه از نظارت هشت هزار ناظر فنی به طور مستمر بر کار ساخت و بهسازی مسکن روستاهای کشور خبر داد و افزود: هم اکنون 12 هزار نفر در دفاتر نظام فنی بنیاد مسکن کشور عضویت دارند.

جودی ارتقا کیفیت در ساخت و سازها و جلوگیری از بروز هر نوع تخلف در مراحل ساخت را از مهم ترین وظایف ناظران فنی برشمرد و خاطرنشان کرد: ناظران فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، افراد بومی، متخصص و ساکن روستاهای تحت پوشش طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی همان منطقه بوده و انتخاب این افراد علاوه برفراهم کردن زمینه اشتغال نیروهای متخصص و فنی در روستاها باعث فرهنگ سازی و ایجاد رغبت در بین اهالی برای مقاوم سازی منازل مسکونی روستایی نیز می شود.