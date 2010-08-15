پوهانگ برابر تیم قعر جدولی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابتهای فوتبال "کی لیگ" کرهجنوبی امروز یکشنبه با برگزاری یک مسابقه به پایان رسید که طی آن تیم پوهانگ استیلرز برابر تیم قعرنشین اف سی دائهگو با نتیجه 2 برصفر به پیروزی دست یافت.
حریف کرهای تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، در حال حاضر با چهار پیروزی، پنج تساوی، هفت باخت، 21 گل زده، 30 گل خورده و 17 امتیاز در رده دهم جدول پانزده تیمی این مسابقات قرار گرفت. اف سی دائهگو هم با 12 امتیاز قعرنشین این رقابتهاست.
همچنین تیم گیونگنام با 34 امتیاز به صدر جدول رده بندی این مسابقات صعود کرد و تیمهای جئویونایتد و چئونبوک موتورز با 31 امتیاز ردههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
دیدار رفت تیمهای ذوب آهن ایران و پوهانگ استیلرز کرهجنوبی در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 24 شهریورماه با قضاوت "محمد عبدالله الهلال" از عمان در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار میشود.
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