۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۶

کره شمالی :

کره جنوبی با شدیدترین تنبیه تاریخ روبرو می شود

ارتش کره شمالی امروز به همسایه جنوبی خود هشدار داد که در صورت ادامه اقدامات نظامی خود در آبهای دو کره با شدیدترین تنبیه تاریخ روبرو خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش کره شمالی تهدید کرد : در صورت ادامه برنامه هایی چون برگزاری رزمایش مشترک آمریکا با کره جنوبی در آبهای کره، سئول با بدترین تنبیه تاریخ روبرو می شود.

این در حالی است که در هفته گذشته یک فروند ناو هواپیمابر آمریکایی با هدف شرکت در رزمایش مشترک، وارد آبهای کره شده بود.

در پی ورود این ناو به آبهای کره ارتش چین خواستار واکنش دولت این کشور به اقدامات آمریکا شد. 

بر اساس این گزارش، ناو هواپیمابر آمریکایی در مسیر خود برای رسیدن به محل رزمایش مشترک با کره جنوبی از جنوب دریای چین عبور کرده بود.
 
بر اساس اعلام ارتش چین، عبور این ناو هواپیمابر از دریای چین می تواند به نوعی حاکمیت چینی ها را زیر سئوال ببرد و از همین رو دولت پکن باید درباره این گونه رفتارها عکس العمل مناسب نشان بدهد.
