متوسط تحقق اهداف حمل و نقل دريايي به 526 درصد رسيد

به گزارش حبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت راه و ترابري، متوسط تح قق اهداف در بخش حمل و نقل دريايي در سال 79 به 517 درصد، در سال 80 و 81 به 509 درصد و در سال 82 به 9/572 درصد افزايش يافت.

در خصوص ك الاي ترانزيت شده در بنادر تجاري نيز متوسط تحقق اهداف در سال 79 حدود 81 درصد، در سال 80 حدود 68 درصد و تا پايان سال 82 حدود 115 درصد بود.

همچنين در بخش عمليا ت كانتينري نيز متوسط تحقق اهداف در سال 79 به 95 درصد در سال 80 به 107درصد، در سال 81 به 111 درصد و در سال 82 به 127 درصد افزايش يافت. علاوه بر اين در خصوص ضريب بهره برداري بنادر تجاري نيز متوسط تحقق اهداف كه در سالهاي 79و 80 حدود 11 0 درصد بود و تا پايان سال 82 به 117 درصد بالغ شد.



