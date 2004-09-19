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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۵:۵۵

در چهار سال گذشته

متوسط تحقق اهداف حمل و نقل دريايي به 526 درصد رسيد

متوسط تحقق اهداف كمي حمل و نقل دريايي طي سالهاي 79 تا 82 به 9/526 درصد رسيد.

به گزارش حبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي وزارت راه و ترابري، متوسط تحقق اهداف در بخش حمل و نقل دريايي در سال 79 به  517 درصد، در سال 80 و 81 به 509 درصد و در سال 82 به 9/572 درصد افزايش يافت. 
در خصوص كالاي ترانزيت شده در بنادر تجاري نيز متوسط تحقق اهداف در سال 79 حدود 81 درصد، در سال 80 حدود 68 درصد و تا پايان سال 82 حدود 115 درصد بود.
همچنين در بخش عمليات كانتينري نيز متوسط تحقق اهداف در سال 79 به 95 درصد در سال 80 به  107درصد، در سال 81 به 111 درصد و در سال 82 به 127 درصد افزايش يافت. علاوه بر اين در خصوص ضريب بهره برداري بنادر تجاري نيز متوسط تحقق اهداف كه در سالهاي 79و 80 حدود 110 درصد بود و تا پايان سال 82 به 117 درصد بالغ شد.

کد مطلب 113421

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