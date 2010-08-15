انتقاد گسترده از طرح پترائوس برای مسلح کردن گروه های قومی افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری اعلام کردند که طرح فوق با مخالفت تعداد زیادی از کارشناسان سیاسی، نظامی و رسانه ای در افغانستان مواجه شده است.

بر اساس طرح پترائوس باید برای مبارزه با گروه مسلح طالبان، به مردم هر محل و روستا سلاح داده شود تا آنها هم از خود دفاع کنند و هم به دولت افغانستان در امر مبارزه با طالبان کمک کنند. این راهبرد در مناطق بسیار ناامن یعنی در 20 منطقه و استان های گوناگون اجرا می شود.

وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده است دولت بزودی در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش این طرح نظر نهائی خود را ارائه خواهد کرد.

البته کرزای رئیس جمهوری با این طرح مخالفت کرده و احتمالا دلیل آن این است که با اجرای این طرح، ممکن است قدرت دولت مرکزی کاسته شود.

برخی کارشناسان معتقدند دلیل اصلی مخالفت ها با این طرح این است که این نگرانی وجود دارد که مبادا خاطرات تلخ گذشته تکرار شود و مسلح ساختن مردم روستاها، کشور را به سوی بحران های امنیتی بیشتر و غیر قابل کنترل بکشاند.

برخی از صاحب نظران سیاسی افغان، طرح مسلح سازی را تلاش آمریکائی ها برای جلوگیری از کشتار نظامیان غربی در افغانستان و در عین حال کشتار افغان ها توسط افغان ها تفسیر می کنند.

دسته ای از کارشناسان هم بر این باورند، آمریکا با راه اندازی گروه های شبه نظامی در نظر دارد زمینه تضعیف و شاید هم سقوط دولت کرزی را فراهم آورد و هم اینکه در صدد است تا از تلفات نظامیان غربی در افغانستان بکاهد و بهترین راهکار هم این است که افغان را در مقابل افغان قرار دهد.

برخی از مخالفان این طرح می گویند هر اندازه شبه نظامیان محلی در کشور بیشتر تقویت شود، به همان اندازه ارتش و پلیس بیشتر تضعیف خواهند شد.

از دلایل اتخاذ این رویکرد از سوی آمریکائی ها، ممکن است توجیه ناکامی های خود در افغانستان و در پیش گرفتن راهکاری جدید برای برون رفت از باتلاق افغانستان باشد.



مقایسه تطبیقی سیاست ها و رویکردهای مک کریستال و پترائوس و یا مقایسه رویکردهای آمریکا در دوره دو فرمانده حاکی است مک کریستال بر کار با مردم و کاهش تلفات افغان ها تکیه داشت و در مقابل نظر پترائوس به کاهش تلفات آمریکائی ها از طریق تقویت عملیات هوائی و افزایش تلفات غیر نظامیان معتقد است.



همچنین نگاه منطقه ای پترائوس به افغانستان در مقابل رویکرد درون گرای مک کریستال از دیگر تمایزات رویکرد نظامی امریکا در دوره قبلی با دوره فعلی است و از این گذشته رویکردهای مک کریستال مجموعاً موجب افزایش مشروعیت و مقبولیت کرزای شده بود در حالی که رویکردهای پترائوس به تضعیف وی منجر می شود.