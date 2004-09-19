علاوي بر برگزاري انتخابات در عراق تاكيد كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از رويترز، اياد علاوي نخست وزير دولت موقت عراق كه در انگليس بسر مي برد پس از گفتگو با توني بلر نخست وزير اين كشور در يك كنفرانس خبري گفت : ما قاطعانه خواستار تعيين برنامه زماني انتخابات در ماه ژانويه هستيم .



وي افزود : دموكراسي در عراق پيروز خواهد شد .



علاوي در اين كنفرانس خبري از ساز مان ملل خواست كه حمايت خود را ازعراق در زمينه روشهاي راي گيري تقويت كند .



بلر نيز از جامعه جهاني خواست كه مخالفتهاي گذشته خود را در باره حمله به صدام فراموش كنند و براي مبارزه با تروريست كه عراق را فراگرفته متحد شوند .



همچنين هوشيار زيباري وزير امور خارجه دولت موقت عراق امروز در گفتگو با بي بي سي از كمك نكردن سازمان ملل به برگزاري انتخابات در عراق انتقاد كرد .





