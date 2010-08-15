کوک کشورهای"نفتی-عربی"با ساز آمریکا / آمریکا بدنبال ماجراجویی تازه نیست

حسین علایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درخصوص جوسازی های اخیر برخی رسانه های عرب منطقه مبنی بر احتمال اقدام نظامی رژیم صهیونیستی ضد ایران، اظهار داشت: درحقیقت پس از صدور قطعنامه تحریمی چهارم و محدودیتهای ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی ایران بود که تبلیغات زیادی در مورد احتمال حمله نظامی به ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در سراسر جهان به راه افتاد.

وی با اعلام اینکه ایالات متحده آمریکا از نظر قدرت نظامی قادر است که از راه دور حمله نظامی را علیه ایران تدارک ببیند، این سئوال را مطرح کرد که آیا در شرایط کنونی آمریکا توانایی به راه انداختن جنگ دیگری را در منطقه دارد؟

فرمانده سابق ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مشکل فعلی اوباما را خروج نظامیان آمریکایی ازعراق و افغانستان دانست و افزود: هم اکنون پس از گذشت نزدیک به 10 سال از اشغال عراق و افغانستان هنوز تبعات و پیامدهای منفی این اقدام گریبانگیر آمریکائیهاست.

وی در ادامه به 1500 میلیارد دلار کسری بودجه آمریکا اشاره کرد و افزود: بدلائل گوناگون از جمله کسری بودجه 1500 میلیارد دلاری و همچنین بحران اقتصادی که این کشور به آن دچار شده است، بسیار دور از ذهن است که ایالات متحده آمریکا در حال حاضر بدنبال ماجراجویی تازه ای در خاورمیانه باشد.

علایی با اعلام اینکه حداقل تا 6 ماه آینده احتمال حمله نظامی به ایران از سوی آمریکا واسرائیل وجود ندارد، درعین حال گفت: آمریکا می تواند جنگی را علیه ایران آغاز کند اما نخواهد توانست پیامدهای آن را کنترل کند.

وی اضافه کرد: به عبارتی دیگر شاید شروع جنگ مسئله ساده ای به نظر برسد اما حفظ دستاوردهای احتمالی آن برای هیچ کشور ساده نخواهد بود.

این تحلیلگر مسائل بین المللی در ادامه این سئوال را مطرح کرد که چگونه اوباما که با شعار برقراری صلح و تغییر سیاستهای جنگ طلبانه بوش به میدان آمد، خواهد توانست جنگ دیگری را که پیامدها و عواقب آن ویرانگر تر از دو جنگ عراق و افغانستان است در منطقه به راه بیاندازد؟

وی بیان داشت: در حقیقت آمریکا در شرایط کنونی از آثار اعلام احتمال شروع جنگ علیه ایران استفاده می کند بدون آنکه اقدام به این کار کند.

علایی در بخش پایانی این گفتگو به نقش کشورهای عربی منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: کشورهای "نفتی-عربی" هم که معمولا با ساز آمریکا کوک می شوند و بعنوان ابزار تبلیغاتی برای آمریکا به شمار می روند، پس ازصدور قطعنامه فضای تبلیغاتی گسترده ای را علیه ایران سازماندهی کردند تا شاید از آثار این تهدید و تبلیغات علیه ایران بتوانند به اهداف خود برسند.