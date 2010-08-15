به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی جشنواره بیش از 270 عنوان فیلم خارجی بلند سینمایی و کوتاه برای حضور در بخش بین‌الملل جشنواره به دبیرخانه این رویداد ارسال شده‌اند.

فیلمهایی از کشورهای آرژانتین، آمریکا، اتریش، اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، اکراین، انگلستان، ایتالیا، ایرلند، برزیل، بلغارستان، بوسنی، پرتغال، ترکیه، چک، چین، روسیه، ژاپن، سریلانکا، سنگاپور، سوئد، سوییس، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، کانادا، کروواسی، سوریه کره جنوبی، لاتبیا، لهستان، لیتوانی، مصر، مکزیک، نیوزلند، هلند، هند و یونان متقاضی حضور در جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان هستند.

بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان از 16 تا 20 مهرماه امسال در استان همدان برگزار می‌شود.﻿

