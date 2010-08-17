اعتراض شورای شهر کرج به تغییر نام تیم فوتبال سایپا

محمد دادگو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج به حضور تیم لیگ برتری سایپا برای سالهای متمادی در کرج با عنوان تیم سایپای کرج اشاره و اظهار داشت: نام تیم سایپای کرج نباید تغییر کند.

وی از مدیر عامل شرکت سایپا در خواست کرد به دلیل حضور متمادی تیم سایپا در کرج و برگزاری بسیاری از مسابقات به میزبانی کرج جلوی تغییر نام این تیم باسابقه را بگیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که استان شدن البرز زمینه توسعه ورزش در کلانشهر کرج را فراهم می کند اما این مسئله ربطی به تغییر نام تیم سایپا کرج نباید داشته باشد.

دادگو ابراز امیدواری کرد که این تیم در مسابقات به نام کرج و نه به نام سایپا استان البرز شرکت کند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج همچنین طی سخنانی حضور تیم سایپا در مسابقات لیگ برتر را تحت عنوان تیم البرز غیرمنطقی دانست.

