شوراي امنيت تحريم نفتي پيشنهادي آمريكا وانگليس عليه سودان را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري مهروبه نقل ازروزنامه زمان چاپ تركيه ، اين قطعنامه همچنين خواهان نظارت ، رسيدگي و كنترل بيشتر اتحاديه آفريقا بر وضعيت حقوق بشر در اين منطقه شده است.

قطعنامه فوق بعد از اين مسئله به تصويب رسيد كه بعضي از منابع اعلام كردند كه در منطقه دارفوركه در نوزده ماه گذشته شاهد درگيريها بوده نسل كشي رخ داده است.

دراين قطعنامه از دولت سودان درخواست شد تا ازحمله شبه نظاميان عرب به روستاهاي غرب دارفور جلوگيري بعمل آورد و اگر دولت نتواند مانع از انجام چنين حملاتي شود در آن صورت تحريمها شروع خواهد شد.

اين قطعنامه با راي مثبت 11 عضو و راي ممتنع 4 عضو همراه به تصويب رسيد.

لازم به ذكر است آمريكا وانگليس در راستاي افزايش فشارها بر دولت سودان، پيش نويس قطعنامه جديدي را به شوراي امنيت سازمان ملل متحد ارائه كردند كه بر اساس آن دولت خارطوم به برقراري تحريم هاي نفتي تهديد شده است.