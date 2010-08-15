فعالیتهای فرهنگی در روستاها و مناطق حاشیه شهرهای کردستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، قباد میمنت آبادی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان سقز، اظهار داشت: برنامه های فرهنگی در روستاها و مناطق حاشیه شهرهای استان کردستان در راستای توجه به نیازهای مردم در این حوزه افزایش می یابد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بخش زیادی از مردم استان در روستاها و مناطق حاشیه ای شهرهای کردستان ساکن هستند که فقر امکانات و فعالیتهای فرهنگی در این مناطق به چشم می خورد و به همین دلیل اداره کل ارشاد با همکاری سایر دستگاه های دولتی برنامه های مدونی را برای اجرا در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل ارشاد کردستان با اشاره به وضعیت حاکم بر مناطق حاشیه ای در شهرهای این استان، بیان داشت: باتوجه به بافت اجتماعی و جمعیت بسیار در این گونه مناطق توجه به انجام فعالیتهای فرهنگی امر مهم و تاثیرگذاری به شمار می رود که امیدواریم در این راستا بتوانیم همکاری و مشارکت خود مردم ساکن در این گونه مناطق را کسب کنیم.

میمنت آبادی مخاطب‌شناسی و توجه به گروه‌های هدف در کارهای فرهنگی را بسیار مهم عنوان کرد و یادآور شد: باید در کارهای فرهنگی طوری برنامه‌ریزی کرد که اقدامات صورت گرفته نتیجه‌ای کوتاه‌ مدت و موثر داشته باشد.

وی همچنین در پایان خواستار اجرای برنامه‌های خوب و با مفهوم فرهنگی و هنری در سطح جامعه شد و اظهار داشت: برگزاری برنامه‌های سالم می‌تواند با هجمه‌های بیگانگان به ویژه در استانهای همچون کردستان و با شرایط مرزی بودن مقابله کند.

در ادامه این جلسه موضوعت مختلف فرهنگی و عمومی شهرستان سقز مطرح و با حضور اعضا شورای فرهنگ عمومی این شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.