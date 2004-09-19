باشگاه فجرشهيدسپاسي به دنبال كسب قهرماني نيست

سردارعزيزالله محمدي عضوهيات رئيسه فدراسيون فوتبال وعضوهيات مديره باشگاه فجرسپاسي شيرازدرگفتگو با خبرنگار" مهر" ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: در بين تيمهاي حاضردرليگ برتر فجرسپاسي يكي ازكمترين هزينه ها را به خود اختصاص داده وبا جذب بازيكنان تيم اميد وبومي شيراز تيمي جوان وآينده داررا درمسابقات ليگ برترشركت داده ايم.

سردارمحمدي ادامه داد: با توجه به اينكه اولين ديدارما برابرملوان بندرانزلي بعلت بارندگي به تعويق افتاد، دردومين ديداربازيكنان ما درديداربرابر شموشك فوتبال بهتري را به نمايش گذاشتند وبا وجود موعيت هاي فراوان تنها توانستند دوبار دروازه حريف را بازكنند.

عضوهيات مديره باشگاه فجرسپاسي شيرازدرجواب اين سوال كه با اين شرايط چقدر به قرارگرفتن فجردررده هاي بالاي جدول و كسب عنوان قهرماني ليگ برتراميدورا هستيد، گفت: هدف تيم فجرسپاسي پرداختن به مسائل فرهنگي است وحاضرنيستيم قهرماني را به هر قيمتي به دست بياوريم. همانطوركه گفتم ما به دنبال قهرماني نيستيم وهمين كه در پايان فصل بتوانيم چند پديده را به فوتبال ايران معرفي كنيم براي ما راضي كننده است.

سردارمحمدي درپايان ابرازاميدواري كرد: تيم فوتبال فجرسپاسي شيرازبتواند درچهارمين دوره رقابتهاي فوتبال ليگ برتربا ارائه ديدارهايي تماشاگرپسند وزيبا سهم ناچيزي درشكوفايي فوتبال ايران داشته باشد.