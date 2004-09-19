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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۱۶:۴۰

لئون استپانيان در گفتگو با " مهر":

اميدوارم بتوانم از نيم فصل دوم درسپاهان بازي كنم

لئون استپانيان هافبك ارمنستاني تيم فوتبال سپاهان ازروند بهبودي مصدوميت پايش اظهار رضايت كردوگفت: پزشكان معالج اميدوارند بتوانم زودترازموعد مقررتمريناتم را آغازكنم.

استپانيان كه حدود10 روز پيش رباط صليبي پايش را به تيغ جراحان سپرد، درحال حاضردوران نقاهت را سپري مي كند. استپانيان درگفتگوبا خبرنگار" مهر" درباره آخرين وضعيت مصدوميت خود اظهارداشت: خوشبختانه عمل پايم با موفقيت انجام شد وپزشكان معالج ازروند معالجات ابرازرضايت دارند وحتي اميدوارند زودتراز5 ماه آينده بتوانم تمريناتم را آغازكنم.

وي افزود: اين مصدوميت درحالي گريبانگيرمن شد كه چند هفته اي بود درتيم سپاهان جاي ثابتي پيدا كرده بودم واميدوار بودم تا درفصل جديد بازيكن موثري براي تيمم باشم كه با اين مصدوميت بد موقع تمام برنامه هايم بهم ريخت واين روزها با حسرت مسابقات ليگ برتررا دنبال مي كنم.
استپانيان درپايان ابرازاميدواري كرد: با بهبود مصدوميتش بتواند درنيم فصل دوم به تركيب سپاهان بازگردد.

کد مطلب 113428

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