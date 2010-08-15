1500 دانشجوی دختر گلستانی برای ضیافت اندیشه ثبت نام کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام مهرعلی قلی نیا عصر یکشنبه در نشست دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: از این تعداد 850 نفر تاکنون در برنامه های این طرح شرکت کرده اند.

وی اظهار داشت: دفتر نهاد مقام معظم رهبری در ماه رمضان سال جاری، ضیافتی در ضیافت تشکیل داده است که در کنار رحمت و مغفرت الهی علم و اندیشه نیز قرار گرفته است.



حجت الاسلام قلی نیا اظهار داشت: طرح ضیافت اندیشه به دو بخش می پردازد، قسمت اول بحث آموزش دانشجویان است و قسمت دوم شامل تقویت و خودسازی آنها می شود.



وی ادامه داد: آنچه که اهداف این طرح را تامین می کند بحث تربیت و خود سازی دانشجویان است.



وی از تشکیل کلاسهای فوق برنامه پس از صرف افطار دانشجویان خبر داد و افزود: هر شب جلسات عمومی از قبیل محفل انس با قرآن، شب شعر ادبی، نقد فیلم و مشاوره عمومی برگزار می شود و پس از پایان این جلسات برنامه های ورزشی، گفتگوی آزاد، مناظره سیاسی و مناجات انجام می شود.



مسئول نمایندگی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی هدف از برگزاری طرح ضیافت اندیشه را مهرورزی و حضور دانشجویان در کنار هم و هماهنگ شدن با یکدیگر عنوان کرد.



حجت الاسلام قلی نیا به هزینه 150 میلیون تومانی که از سوی ریاست دانشگاه علوم پزشکی به عنوان آغاز به کار طرح اختصاص یافته است اشاره کرد وافزود: دستور اجرای طرح از طرف دفتر ریاست جمهوری به تمام استانداری‌ها ابلاغ و به تبع آن استانداری‌ها موظف به شرکت در این برنامه شده‌اند.



وی خواستار جلب رضایت دانشجویان از برنامه های تدوین شده برای آنها تا پایان طرح شد و اضافه کرد: امیدواریم دانشجویان در مراسم اختتاحیه طرح ضیافت اندیشه این مکان را با تزکیه نفس به همراه کسب اطلاعات علمی مفید ترک کنند.