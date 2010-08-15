22 غرفه عرضه دائمی صنایع دستی فلزی در کرمانشاه احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، نصرت الله سپهر بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: صنایع دستی فلزی در استان کرمانشاه سه هزار سال قدمت دارد و هم اکنون نیز هنرمندان بسیاری اقدام به تولید این آثار در استان می کنند.

وی با اشاره به کوره‌های آهنگری دوره ساسانی گفت: هنوز هم نشانه‌هایی از این کوره‌ها در کوه‌های کرند یا دالاهو پیداست.

سپهر با بیان اینکه این غرفه‌ها در محل جاده زائران به عتبات عالیات جایگذاری شده است از تمامی زائران عتبات عالیات برای بازدید از این غرفه‌های صنایع دستی فلزی دعوت کرد.

این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه ادامه داد: علاوه بر نمایش و فروش صنایع دستی فلزی در غرفه‌های راه‌اندازی شده، هنرمندان به تولید زنده این رشته صنایع دستی می‌پردازند.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: هرغرفه به صورت رایگان در اختیار سه نفر از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان قرار گرفته است.